Predstava 'Tko se boji Virginije Woolf?' igra na Malom Brijunu

Riječ je o jednom od najboljih dramskih djela 20. stoljeća. Osim što je to jedan od najboljih komada, to je drama napisana kao odlična suvremena drama, duboka i ozbiljna, ali u sebi ima notu zabave, publika voli gledati i slušati te riječi, najavio je Rade Šerbedžija predstavu "Tko se boji Virginije Woolf?", koja je na rasporedu u petak i subotu, 22. i 23. kolovoza na tvrđavi Minor na Malom Brijunu.

Redateljica Lenka Udovički i glumci iz predstave dobili su niz priznanja za tu predstavu, a Rade Šerbedžija je briljirao po mišljenju publike i kritike. Uz Šerbedžiju, u predstavi igraju Katarina Bistrović Darvaš, Nika Ivančić i Martin Grdjan.

- Riječ je o komadu koji već pola stoljeća s lakoćom osvaja kazališnu i filmsku publiku, ogleda se u humornim elementima crne, mračne, divlje komedije, ali s elementima i melodrame, tragedije, slapsticka, pa i satire te teatarski proziva i poziva na propitivanje društvenih konvencija na originalan i snažan način koji ovu dramu svrstava u antologijska ostvarenja svjetske dramske literature - poručili su iz Teatra Ulysses.

Foto: PROMO

- Suvremenost ove predstave ogleda se i u tome što bez straha i vrlo nedvosmisleno najavljuje prodornu, agresivnu, na sve spremnu novu generaciju koja promovira zamisao da je uspjeh mjerljiv isključivo kriterijima koje sa sobom donosi liberalni kapitalizam - napisala je dramaturginja predstave Željka Udovičić Pleština.

Dodala je i kako 'Virginia Woolf' pruža mogućnost individualnog bijega od društvenih konvencija, sugerirajući nam da se još možemo zalagati za mogućnost izbora... Do kraja ove sezona Teatra Ulysses na programu je još koncert Damira Urbana & 4 (26. kolovoza), pa predstava "Da sam ptica" (28. kolovoza).

Dan kasnije na rasporedu je RUTA (Regionalna unija teatara) sa “Život provincijskog plejboja nakon Drugog svjetskog rata ili tuđe hoćemo - svoje ne damo”. Za kraj, 30. kolovoza, na Malom Brijunu najavljen je koncert Rade Šerbedžije i Zapadnog kolodvora.

Foto: PROMO