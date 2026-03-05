Hit serija The Bear završava s 5. sezonom! Obožavatelji shrvani

Popularna i nagrađivana dramska serija The Bear, s Jeremyjem Allenom Whiteom u glavnoj ulozi, završit će sa svojom petom sezonom. Iako je prošlog srpnja potvrđeno da se serija vraća, izvori su za strane medije, poput The Suna, otkrili kako će nadolazeći nastavak ujedno biti i posljednji.

Ova vijest za mnoge gledatelje nije veliko iznenađenje, s obzirom na to da je glavni lik Carmy Berzatto na kraju četvrte sezone rekao svojim suradnicima Syd i Richieju kako napušta restoran te im prepisuje svoj vlasnički udio. Dodatni nagovještaj o kraju serije dala je i holivudska zvijezda Jamie Lee Curtis, koja u seriji tumači Donnu Berzatto, majku glavnih likova. Ona je na Instagramu podijelila fotografiju s glumicom Abby Eilliot, koja glumi Carmyjevu sestru Natalie.

"ZAVRŠILI SNAŽNO! Okružena izvanrednom ekipom i grupom pisaca, producenata i glumačkih partnera u seriji koju je stvorio Chris Storer, dovršavajući priču o ovoj izvanrednoj obitelji u koju smo se svi zaljubili. Morala sam to završiti sa svojim malim Berzatto medvjedom."

Obožavatelje serije The Bear vijest o kraju je duboko razočarala, a mnogi su svoje nezadovoljstvo izrazili na društvenim mrežama. Jedan od komentara glasi: "Tužno je vidjeti da The Bear završava nakon pete sezone, ali bilo je to nevjerojatno putovanje. Radujem se vidjeti kako će seriji prirediti oproštaj za pamćenje. Hvala na sjajnom pripovijedanju."

Drugi su bili još izravniji u svojem razočaranju. "Neprihvatljivo... stvari se nisu trebale tako odvijati... pet sezona jednostavno nije dovoljno. Ovo bi bilo grozno", napisao je jedan gledatelj, dok su se drugi složili: "Sjajna serija, šteta što mora doći kraju."

Foto: Profimedia

Serija prati vrhunskog kuhara Carmyja koji se iz svijeta visoke kuhinje vraća kući u Chicago kako bi preuzeo vođenje obiteljske zalogajnice nakon smrti brata. Carmy se bori s dugovima, neposlušnim osobljem i vlastitim demonima dok pokušava transformirati restoran i osigurati njegov opstanak. Serija se na međunarodnoj razini prikazuje na platformi Disney+, a u SAD-u je emitira kanal FX.

Njezin uspjeh potvrđuju i brojne nagrade. Glavni glumac Jeremy Allen White osvojio je Zlatni globus za svoju ulogu dvije tisuće dvadeset i treće. Iste godine, serija je osvojila nagradu Emmy za izvanrednu humorističnu seriju. Liza Colón-Zayas je dvije tisuće dvadeset i četvrte dobila nagradu za izvanrednu sporednu glumicu, dok je Jamie Lee Curtis nagrađena kao izvanredna gostujuća glumica.