Hit u svijetu: Video Elene (13) ima preko 5 milijuna pregleda

Emotivnom izvedbom pjesme 'Fight song' američke kantautorice Rachel Platten (37), Elena Brnić (13) osvojila je srca žirija, ali i publike. Snimka s audicije, koju je na društvenoj mreži objavio 'Got Talent Global', do sada je pregledan više od 5.6 milijuna puta i podijeljen 42 tisuće puta.

- Nevjerojatan glas - stoji uz objavu na Facebooku koja je oduševila mnoge.

Foto: nova TV

- Elena je jedan od onih kandidata koja ti svojom pojavom već oduzme pola pozornosti - rekla je Maja Šuput (39) za mladu Elenu kojoj je stisnula zlatni gumb i time ju plasirala u polufinale natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zagrepčanka je svojom izvedbom izmamila suze mnogim gledateljima, a naposljetku se i sama rasplakala zbog velikog uspjeha.

- Njen hod, stav, a još k tome ima sreću da je preslatka - dodala je Maja.

Foto: nova TV

Elena se od malena bavi pjevanjem, a dosad je sudjelovala na mnogim glazbenim natjecanjima. Osim pjevanja, teen zvijezda trenira i ples.

- Bilo je predivno. Kada su svi rekli svoje komentare, Maja je rekla svoj i pritisnula zlatni gumb. Bio je to neki tako čudan osjećaj kakav nikada do sada nisam imala. Ni malo to nisam očekivala - izjavila je Elena kojoj će Supertalent ostati u posebnom sjećanju.

Foto: nova TV

