Lidija Bačić još je jednom zagrijala društvene mreže fotkom u donjem rublju, a komplimenti stižu sa svih strana svijeta
Hladno vam je? Ne brinite, Lille je u gaćicama i grudnjaku ozbiljno podignula temperaturu
Savršeno tijelo, predivna žena i prekrasna pjevačica, sve u jednoj, hvale fanovi Lidiju Bačić nakon što ih je počastila zavodljivim kadrom u donjem rublju.
Nema tu puno filozofije. Lille zna što njezini obožavatelji vole i servira im to s dozom samopouzdanja i šarma. Jedan pogled, osmijeh i sve je jasno. Komentari su se samo redali: 'Lijepa kao i uvijek', 'Kraljice, prekrasna', 'Fantastična'… i da, teško im je bilo ne složiti se.
Nedavno je fanove oduševila i njezina nova pjesma 'ABC'. Nastala je u suradnji s Fayom, Tonijem i Stjepanom Leskom, a spot je režirao Dario Lepoglavec.
- ABC je moja nova pjesma i njena energija me pomela čim sam je prvi put čula, kad mi je Fayo pustio u studiju. Stalno plešem uz nju i ne da mi mira - rekla je Lille kroz smijeh.
