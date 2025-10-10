Hladno vam je? Ne brinite, Lille je u gaćicama i grudnjaku ozbiljno podignula temperaturu

Savršeno tijelo, predivna žena i prekrasna pjevačica, sve u jednoj, hvale fanovi Lidiju Bačić nakon što ih je počastila zavodljivim kadrom u donjem rublju.

Nema tu puno filozofije. Lille zna što njezini obožavatelji vole i servira im to s dozom samopouzdanja i šarma. Jedan pogled, osmijeh i sve je jasno. Komentari su se samo redali: 'Lijepa kao i uvijek', 'Kraljice, prekrasna', 'Fantastična'… i da, teško im je bilo ne složiti se.

Foto: Instagram

Nedavno je fanove oduševila i njezina nova pjesma 'ABC'. Nastala je u suradnji s Fayom, Tonijem i Stjepanom Leskom, a spot je režirao Dario Lepoglavec.

- ABC je moja nova pjesma i njena energija me pomela čim sam je prvi put čula, kad mi je Fayo pustio u studiju. Stalno plešem uz nju i ne da mi mira - rekla je Lille kroz smijeh.

POGLEDAJTE VIDEO: