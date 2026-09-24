HNK u Zagrebu jedan od šest finalista nagrade International Opera Awards 2026

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu uvršteno je među šest finalista za International Opera Awards 2026. u kategoriji Opera Company, jednom od najvažnijih međunarodnih priznanja u svijetu opere. Uz HNK u Zagrebu, za nagradu su nominirani Atlanta Opera, English National Opera, Hamburgische Staatsoper, Opéra de Lyon i Teatro Real, Madrid, čime se zagrebačko nacionalno kazalište našlo u društvu najpropulzivnijih opernih institucija današnjice.

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International Opera Awards osnovao je 2012. godine britanski filantrop Harry Hyman s ciljem prepoznavanja i nagrađivanja iznimnih umjetničkih i institucionalnih dosega u operi te pružanja potpore novim generacijama opernih umjetnika putem Opera Awards Foundation. Nagrade obuhvaćaju cijeli spektar operne umjetnosti – od opernih kuća, pjevača, dirigenata, redatelja i dizajnera do novih produkcija, festivala, snimki, praizvedbi i održivosti. Ovogodišnja lista finalista obuhvaća umjetnike i institucije iz 24 zemlje. Finaliste je odabrao međunarodni žiri sastavljen od uglednih opernih kritičara, umjetnika i profesionalaca, kojim predsjeda John Allison, urednik časopisa Opera Magazine with Opera News.

- Ova nominacija veliko je priznanje Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, našoj Operi i svim umjetnicima i zaposlenicima koji svojim radom svakodnevno grade ovu instituciju. Biti u društvu vodećih opernih kuća iz Madrida, Londona, Hamburga, Lyona i Atlante potvrda je umjetničkog smjera kojim idemo, ali i naše odluke da HNK u Zagrebu snažno otvorimo međunarodnim suradnjama, koprodukcijama i razmjeni. Posebno me raduje što je međunarodna stručna javnost prepoznala kontinuitet i zajednički rad cijele kuće u sezonama iza nas. Ovo nije priznanje jednoj produkciji ili projektu, već cijeloj instituciji. Ponosna sam i na svoj tim, s kojim sam u posljednje četiri sezone uspjela transformirati HNK u Zagrebu u snažnu, otvorenu i međunarodno prepoznatu instituciju, uz kontinuirani razvoj publike, gotovo stopostotnu popunjenost gledališta i sve snažniju prisutnost na europskoj i svjetskoj kulturnoj sceni - istaknula je intendantica Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste-Sočo.

Foto: PROMO

- Za našu je Operu ovo iznimno važan trenutak. Nominacija potvrđuje snagu naših umjetnika i Direkcije Opere, kvalitetu programa koji posljednjih sezona gradimo kroz nove produkcije, velika djela opernog repertoara i sve intenzivniju međunarodnu suradnju. Posebno smo ponosni što se Opera HNK u Zagrebu danas prepoznaje i izvan Hrvatske kao kuća koji ima svoj umjetnički identitet, ambiciju i mjesto na međunarodnoj opernoj sceni, a tome svakako doprinosi i Zagrebački operni festival - dodala je ravnateljica Opere HNK u Zagrebu Željka Barišić Pulig. Dobitnici International Opera Awards 2026. bit će proglašeni 21. studenoga u MusikTheater an der Wien u Beču, na svečanosti koju će voditi BBC-jev Petroc Trelawny. Ceremonija će biti dostupna publici diljem svijeta putem prijenosa na platformi OperaVision.

Nominacija dolazi u trenutku snažnog međunarodnog razvoja HNK u Zagrebu, obilježenog brojnim koprodukcijama, gostovanjima i partnerstvima s europskim i svjetskim kazalištima, kao i razvojem Zagrebačkog opernog festivala kao međunarodne platforme susreta opernih kuća i umjetnika. Za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu ovo je veliko priznanje dosadašnjem radu, ali i dodatni poticaj daljnjem jačanju njegove pozicije na europskoj, ali i svjetskoj kulturnoj sceni.