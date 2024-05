Hoće li slavni pratiti Eurosong? Rozga: 'Mom je tati rođendan, ali držat ću fige Baby Lasagni'

Sve su oči trenutno uprte u Baby Lasagnu i večerašnje polufinale Eurosonga. Naš ovogodišnji predstavnik, Umažanin Marko Purišić, i njegova pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' već su danima na samom vrhu kladionica za Eurosong, koje mu predviđaju 35 posto šanse da ove godine odnese pobjedu i dovede najveće glazbeno natjecanje na svijetu u Lijepu Našu.

A što kažu Lasagnini slavni kolege? Hoće li pratiti Eurosong, kako, gdje i s kim, otkrili su za 24sata.

storyeditor/2024-03-29/PXL_010623_100433289.jpg | Foto: SLAVEN BRANISLAV BABIC/PIXSELL

Istarski pjevač Alen Vitasović od početka je jedan od najvećih obožavatelja Baby Lasagne.

- Jedva čekam da vidim Marka da razvali i pobjedi, i večeras i u subotu. Gledam kod kuće, imam jedan lijepi, veliki televizor, 'nagarit' ću zvuk i da bude'. Ja se čujem s Markom svaki dan, osim što smo Istrijani, povezuje nas i to što smo rođeni na isti datum. On je kulturan, simpatičan i dobro odgojen mladić i dobar glazbenik - kaže nam Vitasović.

Pitali smo ga hoće li i on na svoju televiziju staviti heklani tabletić, kao što je Lasagna stavio na Rimčevu Neveru kada je odlazio na let za Malmö.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Baby Lasagna odgovara na pitanja | Video: 24sata/Sanjin Strukic/PIXSELL

- Nisam ja za to čuo, ovo mi je prvi glas - smije se Vitasović, ali dodaje: 'Super mi je to fora, jako simpatično'.

Siguran je da će Marko izboriti plasman u finale, a šalje mu je i riječi podrške.

- Samo budi jak, ponosan, sretan i uživaj. On nije od jučer, bavi se glazbom dugo, želim mu svu sreću, ma evo, kao da je to moj sin - kaže pjevač.

Foto: Instagram

Mlada pjevačica Albina Grčić, koja je Hrvatsku predstavljala na natjecanju 2021. s pjesmom 'Tick-Tock', također će gledati večerašnje polufinale.

- Naravno, pratit ću s obitelji. Mi to jako volimo, pogotovo od kada sam ja i sama sudjelovala su počeli i oni malo više pratiti. Posebno i sada kada imamo favorita. Nisam toliko niti popratila sada ostale točke, pa se baš veselim - kaže Albina.

Kako i sama ima iskustva na Eurosong pozornici, Lasagni je poručila sljedeće:

- Nemam neke savjete, mislim da on to odlično hendla, vidi se da on to sve radi iz gušta. Želim mu svu sreću, nadam se da će nam dovesti Eurosong, neću reći u Zagreb, nego u Split!

Zadar: Jelena Rozga održala veliki koncert na Višnjiku | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Njezine kolegice iz Dalmacije, Jelena Rozga i Domenica, našle su se u maloj dilemi. Naime, večeras je u Splitu festival Sv.Duje...

- Danas je Sveti Duje, i mom tati rođendan, ali naravno da ćemo svi držati Baby Lasagni fige da prođe u finale, što sam u stvari sigurna da hoće. Želim mu puno, puno sreće - kaže Rozga, pa dodaje: 'Nakon 28 godina što se bavim ovim poslom i dalje imam najveću tremu. On je dobro pripremljen, mislim da se ta trema neće osjetiti. Želim mu od srca svu sreću'.

Foto: PROMO

Sve najbolje želi mu i Domenica, no mlada pjevačica još nije sigurna hoće li pratiti natjecanje na televiziji.

- Vjerojatno ću pratiti, ali kako je Sveti Duje danas, nisam sigurna još hoću li ići van na koncert ili pratiti Eurosong. Dileme su velike - kaže ona.