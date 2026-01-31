Hollywood tuguje: Od Catherine O'Hare se opraštaju kolege...

Autori i zvijezde serije Schitt's Creek, Eugene Levy i Dan Levy, oprostili su se od kolegice Catherine O'Hare. Njezin menadžer potvrdio je za PEOPLE u petak, 30. siječnja, da je kanadska glumica preminula u 72. godini. Vijest je šokirala mnoge obožavatelje legendarne glumice, poznate po ulogama u filmovima Sam u kući, Bubimir i Predbožićna noćna mora.

Eugene Levy (79) prisjetio se svog desetljećima dugog prijateljstva s O'Harom u izjavi podijeljenoj s medijima. Njihova suradnja i prijateljstvo trajali su više od 50 godina, od samih početaka na kazališnim daskama do globalnog uspjeha sa Schitt's Creekom.

​- Riječi se čine nedostatnima da izrazim gubitak koji danas osjećam. Imao sam čast poznavati i raditi s velikom Catherine O'Harom više od pedeset godina - rekao je glumac.

​- Od naših početaka na pozornici Second Cityja, preko SCTV-a, do filmova koje smo snimali s Chrisom Guestom, pa sve do naših šest veličanstvenih godina u Schitt's Creeku, cijenio sam naš radni odnos, ali iznad svega naše prijateljstvo. I nedostajat će mi. Moje srce je uz Boa, Matthewa, Lukea i cijelu obitelj O'Hara.

Njegov sin Dan ponovio je očeve osjećaje u svojoj dirljivoj počasti podijeljenoj na Instagramu, naglašavajući koliko je Catherine bila važan dio njihovih života i izvan seta.

Foto: Mark Blinch

​- Kakav je dar bio plesati u toplom sjaju briljantnosti Catherine O'Hare svih ovih godina - započeo je.

​- Budući da je više od pedeset godina surađivala s mojim tatom, Catherine je bila produžena obitelj i prije nego što je ikada glumila moju obitelj. Teško je zamisliti svijet bez nje. Njegovat ću svaku smiješnu uspomenu koju sam imao sreću stvoriti s njom. Moje srce je uz Boa, Matthewa, Lukea i svakog člana njezine velike, predivne obitelji.

Sarah Levy (39), koja je također glumila u popularnom sitcomu, izrazila je tugu na Instagramu. U petak je uz fotografiju O'Hare u kostimu Moire Rose napisala svoju poruku.

​- Ovo duboko pogađa. Kakva je čast bila poznavati, raditi i voljeti Catherine O'Haru. Živjeli za sve što si donijela ovom svijetu - jako, jako ćeš nedostajati.

Catherine O'Hara je u novije vrijeme najpoznatija po ulozi glumice i matrijarha Moire Rose u hit sitcomu Schitt's Creek. Tamo je glumila uz Eugenea Levyja kao supruga Johnnyja Rosea te njihovu djecu na ekranu, Dana Levyja (David Rose) i Annie Murphy (Alexis Rose). Serija se prikazivala šest sezona, od 2015. do 2020. godine, prateći obitelj Rose nakon što su izgubili bogatstvo i preselili se u gradić Schitt's Creek kako bi vodili motel. Ta je uloga O'Hari 2020. godine donijela njezinu drugu nagradu Emmy, nakon što je prvu osvojila 1982. godine.

Dan Levy je još 2022. godine govorio o neraskidivoj povezanosti glumačke ekipe.

Foto: Hubert Boesl

​- Nadam se da ćemo se jednog dana svi moći ponovno okupiti. Stalno viđam te ljude. U stalnom smo kontaktu jedni s drugima. Dakle, ljubav je tu. Želja za zajedničkim radom je tu, a tu je i želja da ispričamo još priča.

​- Mislim da se sve svodi na to da budemo sigurni da je to prava priča za ispričati. Također smo ponosni na posao koji smo napravili na Schitt's Creeku. A kada završite na tako visokoj razini, to vas stvarno tjera da vrlo pažljivo razmislite o sljedećem koraku.

Od O'Hare se oprostio i Culkin

Od O'Hare se u petak oprostio i Macaulay Culkin koji je s njom glumio u božićnom klasiku 'Sam u kući'. Podijelio je fotografiju njihovu zajedničku fotografiju iz filma i napisao kratku, ali emotivnu poruku.

- Mama. Mislio sam da još imamo vremena. Htio sam još trenutaka s tobom. Htio sam samo sjediti pokraj tebe. Čuo sam te. Ali imao sam još toliko toga za reći. Volim te. Vidjet ćemo se opet - napisao je glumac.

Od O'Hare su se oprostili brojni kolege. Emotivnu objavu posvetio joj je i Pedro Pascal, s kojim je igrala u drugoj sezoni serije 'Last of Us'.

Od glumice se oprostio i Justin Theroux, kolega iz filma 'Bubimir'.

- Oh, Catherine. Strašno, strašno ćeš nam nedostajati - napisao je.