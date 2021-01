I njezina kolegica, Viola Davis na dru\u0161tvenim mre\u017eama uputila joj je posljednji pozdrav.\u00a0

- Moje je srce slomljeno. Toliko sam te voljela! Bila si mi sve! Zbog tebe sam se osje\u0107ala voljenom i cijenjenom u svijetu u kojem jo\u0161 postoji pla\u0161t nevidljivosti za nas, 'tamno\u010dokoladne'\u00a0djevojke. Dopustila si mi sanjati... Jer samo u svojim snovima sam mogla zamisliti \u0161to sve mogu posti\u0107i. Jo\u0161 nisam spremna da postane\u0161 moj an\u0111eo. Ali... tako\u0111er razumijem da doista umre\u0161 tek kada premine i posljednja osoba koja te se sje\u0107a. U tom slu\u010daju, ti \u0107e\u0161 biti besmrtna - pozdravila se oskarovka\u00a0Viola Davis.\u00a0

Tu\u017ena vijest pogodila je i\u00a0biv\u0161eg ameri\u010dkog predsjednika\u00a0Barack Obama

- Kada se Cicely Tyson rodila, doktori su zbog \u0161uma na srcu predvi\u0111ali da ne\u0107e pre\u017eivjeti ni tri mjeseca. Ono \u0161to nisu znali, \u0161to nisu mogli znati, je da je Cicely imala jedinstveno srce, ono koje ne samo da \u0107e nastaviti kucati sljede\u0107ih 96 godina ve\u0107 \u0107e ostaviti te\u0161ko dosti\u017eni trag na ovom svijetu - napisao je.\u00a0

Javnost \u0107e ju najvi\u0161e pamtiti\u00a0po ulogama u filmovima Sounder (1972), The Autobiography of Miss Jane Pittman (1974), Roots(1977), The Marva Collins Story (1981),The Women of Brewster Place(1989) i The Help (2011), ali i kao\u00a0prvu\u00a0Afroamerikanku\u00a0nominiranu\u00a0za presti\u017enu nagradu Oscar.\u00a0