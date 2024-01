Hollywood zamijenila farmom: Jennifer Garner uzgaja povrće i voće na farmi svoje bake i djeda

Glumica Jennifer Garner (51) već sedam godina živi farmi u Oklahomi gdje uzgaja voće, povrće, životinje i ptice. Čini se da je Jennifer tamo pronašla mir, a time je potaknula i druge slavne osobe da napuste užurbani život u Hollywoodu i mirniji način života pronađu na selu.

Inače, glumičini djed i baka kupili su zemljište za 700 dolara (oko 650 eura) još 1936. godine. Parcela od 20 hektara zemlje dolazila je s dvosobnom kućom bez struje, tekuće vode i vodovoda.

Farmu je kupila od ujaka

Njezini baka i djed proširili su imanje s dodatnih 35 hektara gdje su uzgajali razno voće i povrće te domaće životinje poput kokoši, krava i svinja. Nakon što je njezin djed umro 1962. godine, tamo su živjeli drugi članovi šire obitelji.

Glumica je 2017. godine kupila farmu od ujaka Roberta uz dogovor da će on sa svojom suprugom ostati tamo i održavati farmu.

Jennifer na farmi sama uzgaja zdravu hranu, a također je suosnivačica marke organske, svježe, dječje hrane tvrtke Once Upon a Farm.

Glumičina farme je ubrzo postala uspješno poduzeće. Jennifer je na društvenim mrežama jednom prilikom napisala: 'Vidi, mama, tvoja farma je oživjela! 700 grmova borovnice, 50 stabala japanskih jabuka, tri krave, dva farmera (ujak Robert i teta Janet) i još netko tko želi biti farmer - ja'.

Bavi se i humanitarnim radom

Dogodovštine s farme Jennifer opisuje na Instagramu gdje sebe u šali naziva farmericom Jen. Tamo također reklamira svoju marke zdrave hrane te objavljuje recepte za zdrava jela od prirodnih namirnica. Primjerice, umjesto klasičnoga čips, ukućane nudi čipsom od kelja.

Jennifer se bavi i humanitarnom radom. Na svom blogu napisala je da tvrtka Once Upon a Farm prikuplja sredstva za one kojima je to potrebno te da poslužuje obroke djeci koji dolazi iz siromašnih obitelji.

Farma koju je kupila 2017. godine sada dobro napreduje. A sudeći prema njezinim objavama na društvenim mrežama, Jennifer uživa u čarima prirode i života na selu daleko od užurbanoga Hollywooda.