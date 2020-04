'Horor u Zadruzi': Udarala pa vikala da će ga izbosti na smrt

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Hakija je s djevojkom u žarištu korone: Konjic pust, zabrane su

Tučnjava, psovke pa čak i spolni odnosi pred stotine kamera najnormalnija su pojava u srpskim realityjima. Gotovo ne prođe jedan dan, a da u kontroverznom showu 'Zadruga' ne dođe do kaosa. Ovaj put glavni 'junaci' bili su Marko Janjušević Janjuš i Tara Simov (20).

Mlada manekenka u posljednjih nekoliko mjeseci sukobila se s većinom Zadrugara, a s nekima se i fizički obračunala. Nakon što je vidjela da njezin bivši dečko Mateja komunicira s atraktivnom Majom Marinković (23), Tara je počela razbijati stvari po luksuznoj vili.

S obzirom na to da je Janjuš stao na Majinu stranu, Simov je i njega uzela ''na zub''. U trenutku kada je opsovala njegovu maloljetnu kćer i ženu, bivši košarkaš pljunuo ju je u lice.

Niti Tara Janjušu nije ostala dužna pa ga je automatski počela udarati nogama i rukama sve dok ih ostali Zadrugari nisu razdvojili.

- Kada on mene može pljunuti mogu i ja njega udariti. Dođe na isto. Pusti me da ga udarim. J*bem ti ženu i dijete. Ne može me udarati jer ću ga noćas izbosti na smrt - urlala je Tara.

