HR Top 100: Jakov Jozinović šesti tjedan zaredom na vrhu s hit pjesmom 'Polje ruža'...

Izdanje Polje ruža (Jakov Jozinović, K.S.V. Creation) ponovno drži vrh liste HR Top 100, ostvarivši svoj šesti broj jedan. Singl Sjećam se (Matija Cvek, Menart) popeo se na drugo mjesto, dok je pjesma Majko, da li znaš (Martin Kosovec, Aquarius Records/Cepelin Media) na trećoj poziciji. Balada Parovi (Prljavo kazalište, IDM Music/Houra Group) boravi na broju četiri, a Top 5 zaključuje suradnja Doživotno (Vatra feat. Pavel, Mayales i Detour, Dallas Records/Aquarius Records).

Među deset najemitiranijih nalaze se i naslovi Zamisli (Josipa Lisac, Croatia Records, broj 6), Moj rodni grad (Nina Badrić, Aquarius Records, broj 7), Neotuđivo (Marko Kutlić, Croatia Records, broj 8), Alive (Nina Badrić, Aquarius Records, broj 9) i Potpišimo neriješeno (Izgubljeni vikend feat. Neno Belan, Dallas Records, broj 10).

HR Top 100 donosi službene i sveobuhvatne rezultate mjerenja radijskog emitiranja na preko 130 radijskih stanica u Hrvatskoj prema podacima servisa 1Played. Podaci se odnose na period od 9. do 15. siječnja 2026. godine.

Ostankom na vodećoj poziciji, Polje ruža je postao jedini naslov s tri ili više tjedana na vrhu u 2026. godini. Uz tri tjedna ostvarena u 2025. godini, Polje ruža je prvo izdanje od Doživotno koje je provelo na prvom mjestu minimalno šest tjedana.

Istodobno, ovo je prvi puta da Jakov Jozinović ima najemitiraniju pjesmu šest tjedana. Osim toga, on je drugi najmlađi izvođač od uspostavljanja liste kada je ostvario šest tjedna na prvom mjestu. Ispred njega je Martin Kosovec, koji je tek navršio 20 godina kada je s izdanjem Ti si bila moje sunce (Aquarius Records/Cepelin Media) šest tjedana držao čelnu poziciju.

Foto: Bane T. Stojanovic

Pomakom na drugo mjesto, balada Sjećam se je ostvarila svoj drugi Top 10 rezultat i najbolji plasman na HR Top 100. Istodobno, ovo je najviši rezultat Matije Cveka od 21. travnja 2025., kada je s Moje (Menart) bio drugi.

Obrada uspješnice Olivera Dragojevića Majko, da li znaš ostvarila je svoj najbolji plasman otkako se pojavila prvi puta na listi 15. prosinca (broj 3). Ovo je ujedno najviši rezultat Martina Kosoveca od 22. rujna, kada je sa singlom Atlas (Aquarius Records/Cepelin Media) bio treći.

Balada Parovi grupe Prljavo kazalište ostvarila je svoj šesti Top 5 rezultat (broj 4). Najbolju poziciju ostvarila je u dva navrata (broj 2, 1. prosinca 2025. i 12. siječnja 2026.).

Suradnja bendova Vatra, Pavel, Detour i Mayales Doživotno jedna je od dvije skladbe koje su ponovile prošlotjedni rezultat (broj pet). Ovime je ostvarila svoj 15. tjedan među pet najemitiranijih, a najviši plasman ostvarila je u šest navrata (prvo mjesto).

Pjesma Josipe Lisac Zamisli ponovila je rezultat kojeg je već ostvarila 8. prosinca (broj 6). Ovo je ukupno deveti Top 10 plasman za singl glazbene dive čija je najbolja pozicija bila treće mjesto.

Nina Badrić prva je ovogodišnja izvođačica koja ima dva izdanja među prvih deset. I dok je najnovija balada Moj rodni grad na sedmoj poziciji, spojivši dva tjedna u prvih deset, singl Alive (broj 9) bilježi svoj 21. tjedan u Top 10.

U periodu mjerenja pjesme s Dore 2026. ušle su u radijski eter Hrvatske. Najviši novi ulaz ostvario je Marko Kutlić s pjesmom Neotuđivo (broj 8), postavši prvi naslov poslije osam tjedana koji je kao najviši novitet ušao u Top 10. Ovo je ujedno prvi puta u četiri godine da je Kutliću pripao najviši novi ulaz na listu.

Foto: PROMO

Ovotjedni Top 10 zaključuje izdanje Potpišimo neriješeno, koje je ovime ostvarilo svoj osmi Top 10 rezultat. Najbolji plasman ostvarilo je u dva navrata (broj jedan).

Ovoga tjedna lista bilježi 19 promjena, od čega je osam noviteta dok se 11 naslova vratilo među najemitiranije. Od osam novih izdanja na listi, njih šest su pjesme koje su odabrane za festival Dora, putem kojeg Hrvatska bira predstavnicu za Eurosong.

Osim Neotuđivo, ulaz na listu su ostvarili i:

Sante (Grše x Miach, yem, broj 15)

Ledina (ToMa, Dallas Records, broj 20)

Tama (Lana Mandarić, Menart, broj 36)

Mantra (Lara Demarin, Menart, broj 53)

From Ashes to Flame (Alen Đuras, Menart, broj 77)

Anđeo oluje (Elena Brnić, Menart, broj 86)

Nema te (Stela Rade, Aquarius Records, broj 90)

Najveći pomak u odnosu na tjedan ranije ostvarila je pjesma Tamni bulevard (kids from the sky, Aquarius Records), koja je skočila 33 mjesta (s broja 85 na broj 52). Najizdržljiviji singl je ponovno Praštaj nekom drugom (Opća opasnost, Croatia Records, broj 49), koja se nalazi u 49. tjednu boravka na listi.

Prema podacima slušanosti po regijama, izdanje Polje ruža (Jakov Jozinović, K.S.V. Creation) predvodi svih šest regija – Dalmacija, Grad Zagreb, Istra i primorje, Slavonija, Središnja Hrvatska i Zagorje. Kompletnu listu 100 najemitiranijih možete pogledati na stranici top-lista.hr svakog ponedjeljka u 16:00 sati.

Za ulazak na listu HR Top 100 konkuriraju domaće pjesme koje su prijavljene u sustav 1Played. Pjesme s liste možete poslušati putem poveznica s portala top-lista.hr i pronaći u obliku playliste HR Top 100 na profilima Hrvatske diskografske udruge na servisima Apple Music, Deezer i Spotify.