HRT će emitirati film od osam sati: 'Vrhunac kinematografije'

HRT će ove subote, 9. studenog, u terminu od 20:45 sati do čak 4:40 sati sljedećeg jutra na svom Trećem programu emitirati najdulji film ikada prikazan na našoj javnoj televiziji. Filipinsko-singapurska fantastična drama 'Uspavanka za tužan misterij' traje 470 minuta, stoji u priopćenju.

Urednik filma Dean Šoša slikovito je rekao kako trajanje filma odgovara vremenu u kojem je ove godine pobjednik glasovitog natjecanja Iron Man na Havajima isplivao 3.8 km, odvozio biciklom 180 km i trčao 42 km i 195 metara.

Film govori o potrazi za tijelom Andrésa Bonifacija, filipinskog borca za slobodu koji je poznat kao otac filipinske revolucije protiv španjolske okupacije. Inače, na 66. međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu ovaj film osvojio je nagradu Alfred Bauer. Redatelj je Lav Diaz.

- Vjerojatno su ga mišići kasnije manje boljeli no što će boljeti one koji će u subotu uz televiziju sjediti osam sati. No, svim gledateljima koji izdrže trud će se više no isplatiti. Diazovi filmovi spadaju u vrh suvremene kinematografije i traju upravo onoliko koliko im njihova unutarnja logika nalaže. Treći program postoji da bi i najslobodnije filmske forme imale svoj kutak slobode - rekao je Šoša najavljujući ovaj poseban film.

