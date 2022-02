HRT će premijerno emitirati pjesme koje će se ove godine natjecati na Dori ovog četvrtka 10. veljače na Drugom programu Hrvatskoga radija.

Publika će tako moći poslušati svih 14 pjesama devet dana prije svečanog programa koji će se održati 19. veljače u Opatiji. Premijerno emitiranje pjesama počinje u 14 sati u emisiji ''Svijet diskografije'' urednika i voditelja Zlatka Turkalja.

Posebni gosti izravnog prijenosa Dore bit će voditeljica glazbene skupine ''Putokazi'' Miranda Đaković i nekadašnji član grupe ''Put'' Olja Dešić.

Grupa ''Put'' bila je prva koja nas je predstavljala na Eurosongu nakon osamostaljenja Hrvatske 1993. godine s pjesmom ''Don't ever cry''.

Ove godine obilježit će proslava 25 godina od pjesme "Probudi me", te će tim povodom svoja sjećanja na Eurosong 1997. podijeliti skladatelj Davor Tolja i članica grupe ENI Nikolina Tomljanović. U nastavku pogledajte tko će nastupiti ove godine na Dori.

1. LJUBAV - MILA ELEGOVIĆ

2. FORGIVE ME (OPROSTI) - MIA NEGOVETIĆ

3. MOLI ZA NAS - MARKO BOŠNJAK

4. MY NEXT MISTAKE - JESSA

5. STAY ON THE BRIGHT SIDE - ZDENKA KOVAČIČEK

6. HIDEOUT - TINA VUKOV

7. MALO KASNIJE - ROKO VUŠKOVIĆ

8. HERE FOR LOVE - BERNARDA

9. I FOUND YOU - ERIC VIDOVIĆ

10. IN THE DARKNESS - ToMa

11. NO WAR - ELIS LOVRIĆ

12. IF YOU WALK AWAY – ELLA

13. VOLI ME DO NEBA - TIA

14. GUILTY PLEASURE - MIA DIMŠIĆ