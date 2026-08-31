Ksenija Urličić umrla manje od tri tjedna nakon muža: Upoznali se i zaljubili na Televiziji Zagreb

Legendarna televizijska urednica i voditeljica Ksenija Urličić, upamćena kao 'Čelična lady' zlatnog doba hrvatske televizije, preminula je u 87. godini, manje od tri tjedna nakon smrti svog supruga, inženjera Ivice Urličića.

Njihov odlazak u tako kratkom razmaku postao je dirljivi epilog jedne iznimne ljubavne priče koja je započela je na tadašnjoj Televiziji Zagreb. Priča je to o dvoje ljudi naizgled različitih svjetova, čija je veza postala čvrsto uporište u dinamičnom i često nemirnom televizijskom svijetu.

Zagreb: Ksenija Urli?i? u svom vrtu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL/ilustracija

Njihova se ljubavna priča počela pisati 1966. godine, kada je Ksenija već radila kao najavljivačica na Televiziji Zagreb. Ivica Urličić, kojeg su kolege zvali Ico, u to je vrijeme bio inženjer. Zvala ga je svojim "životnim korektivom". Sudjelovao je u razvoju televizijske tehnike i gradnji tehničkog dijela RTV centra na Prisavlju, a od 1992. do 1995. bio je tehnički direktor HRT-a.

Sudjelovao je i u tehničkoj realizaciji velikih međunarodnih događaja, među kojima su konferencija Pokreta nesvrstanih u Colombu 1976. i Mediteranske igre u Splitu 1979. godine.

Zagreb: Ksenija Urli?i? u svom vrtu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL/ilustracija

Mir je pronašla u obiteljskom životu i svojoj velikoj ljubavi - vrtu. Sa suprugom Ivom, s kojim ima kći Nedu, uređivala je vrt od 800 četvornih metara koji je bio njezin ponos i za koji je dobivala nagrade.