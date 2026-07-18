HRT večeras prikazuje film koji je osvojio pet Oscara: Njegov je kraj isprva bio puno mračniji...

Prije više od četvrt stoljeća, film Vrtlog života ušao je u kina i urezao se u kolektivnu svijest kao nemilosrdna, duhovita i duboko potresna satira američkog sna. U svom redateljskom debiju, kazališni vizionar Sam Mendes, prema scenariju Alana Balla, stvorio je djelo koje je nadišlo žanrovske okvire. Priča o Lesteru Burnhamu, muškarcu u krizi srednjih godina čija se pobuna protiv ispraznosti vlastitog života pretvara u tragediju, osvojila je pet Oscara, uključujući i onaj za najbolji film, te postala kulturni fenomen čija relevantnost ne blijedi.

Dva motiva kao temelj scenarija

Ideja za film rodila se iz dva naizgled nepovezana izvora. Scenarista Alana Balla početkom devedesetih inspirirao je medijski cirkus oko slučaja Amy Fisher, tinejdžerice poznate kao "Lolita s Long Islanda", koja je pucala u suprugu svog ljubavnika. Ball je osjetio da se ispod tabloidne površine krije tragičnija i kompleksnija priča. Drugi ključni trenutak dogodio se kada je ispred Svjetskog trgovačkog centra promatrao plastičnu vrećicu kako pleše na vjetru, prizor koji je u njemu izazvao "neočekivanu emocionalnu reakciju". Ta dva motiva - mračna seksualnost skrivena iza fasade i pronalazak transcendentalne ljepote u svakodnevnom - postala su temelji scenarija.

Ball je priču isprva zamislio kao kazališnu predstavu, no shvatio je da bi vizualne teme bolje funkcionirale na filmu. Scenarij je na kraju kupila produkcijska kuća DreamWorks, gdje je ključnu ulogu odigrao Steven Spielberg. Impresioniran Mendesovim kazališnim radom, pogotovo mjuziklima "Cabaret" i "Oliver!", Spielberg ga je preporučio za redatelja. Mendes, tada novak u filmskom svijetu, projektu je pristupio s kazališnom preciznošću, kreirajući detaljne slikovne knjige snimanja za svaku scenu i prije početka produkcije.

Burnumovi i Fitsovi: Potraga za pravim licima

Sam Mendes od početka je imao jasnu viziju glavnih glumaca: Kevin Spacey kao Lester i Annette Bening kao njegova supruga Carolyn. Međutim, studio je bio skeptičan, preferirajući veća imena poput Brucea Willisa, Johna Travolte ili Kevina Costnera. Mendes je bio uporan, smatrajući da bi poznate zvijezde opteretile film. U Spaceyju je vidio priliku da glumac pokaže ranjivost, daleko od svojih tipičnih uloga inteligentnih manipulatora. Bening je pak svoju izvedbu temeljila na ženama koje je promatrala u mladosti dok je radila kao dadilja. "Vidjeli biste kako se ljudi predstavljaju u crkvi, a onda biste ušli u njihovu kuću i vidjeli razliku", objasnila je.

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Za uloge mlađe generacije također se vodila bitka. Ulogu Angelle, objekta Lesterove požude, odbile su Kirsten Dunst i Sarah Michelle Gellar. Dunst je izjavila kako se s petnaest godina nije osjećala ugodno s idejom "ljubljenja Kevina Spaceyja ili ležanja gola u laticama ruža". Uloga je na kraju pripala Meni Suvari, dok je Thora Birch, koja je glumila njezinu prijateljicu Jane, morala dobiti posebno odobrenje roditelja za svoju scenu u toplesu jer je u vrijeme snimanja bila maloljetna.

Iza kamere: Improvizacija i stvaranje kultnih scena

Mnoge od najupečatljivijih scena filma nastale su spontano. Spaceyjeva izvedba pjesme "American Woman" dok puši marihuanu u automobilu bila je čista improvizacija. U drugoj, iznimno neugodnoj sceni u kojoj Lester masturbira pored supruge, Mendes je potaknuo Spaceyja da izmišlja eufemizme na licu mjesta kako bi djelovalo sirovije. Glumac je smislio čak 35 fraza, a snimanje je ponovljeno deset puta jer Annette Bening nije mogla suspregnuti smijeh. Jednako moćna bila je i njezina scena sloma nakon neuspješne prodaje kuće, koju je odglumila besprijekorno u samo jednom pokušaju.

Ikonična fantazija s laticama ruža, koje su postale sinonim za film, prvotno je bila zamišljena kao kada puna vode. Mendes je ideju promijenio u more crvenih ruža, što se pokazalo kao produkcijski, ali i vizualno, zahtjevniji potez koji se na kraju isplatio.

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"Pogledaj izbliza"

Slogan filma, "Look closer" ("Pogledaj izbliza"), poziva publiku da zagrebe ispod površine savršenog života u predgrađu. Crvena boja, a posebno ruža sorte "American Beauty", provlači se kroz cijeli film kao ključni simbol. Za Lestera, crvene latice predstavljaju potisnutu požudu, dok za Carolyn one simboliziraju lažnu fasadu uspjeha i savršenstva doma koji se iznutra raspada. Njezina opsesija održavanjem vrta prepunog ruža zapravo je pokušaj prikrivanja sumorne stvarnosti.

Nasuprot tome, lik Rickyja Fittsa (Wes Bentley), susjeda koji videokamerom snima svijet oko sebe, predstavlja duhovni centar filma. On je taj koji pronalazi duboku ljepotu na najneočekivanijim mjestima, poput plastične vrećice koja pleše na vjetru. Za njega, to je trenutak u kojem "postoji toliko ljepote na svijetu da osjećaš kao da ne možeš podnijeti". Glumac Wes Bentley izjavio je kako ga je upravo taj dio scenarija duboko dirnuo.

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​- Kad sam prvi put čitao scenarij, naišao sam na monolog o ljepoti plastične vrećice. Osjećaj je bio kao da će mu se tijelo urušiti od preplavljenosti. I sam sam se nedavno počeo fascinirati stvarima koje bih inače smatrao uznemirujućima. Taj govor je izravno progovorio meni u tom trenutku - rekao je Bentley.

Lesterovo putovanje je priča o oslobođenju od okova konformizma, no njegova katarza ne dolazi kroz ispunjenje seksualne fantazije, već kroz trenutak spoznaje kada u Angeli vidi ranjivu djevojku, a ne objekt. Tada on konačno postiže iskupljenje i pronalazi mir, shvaćajući ljepotu u sjećanju na običan život sa svojom obitelji, neposredno prije nego što će biti ubijen.

Izbačeni kraj i put do Oscara

U prvoj verziji scenarija, kraj je bio znatno mračniji i ciničniji. Nakon Lesterova ubojstva, Ricky i Jane bili su uokvireni za zločin, a film je završavao njihovim suđenjem i osudom. Ta verzija je čak i snimljena, no tijekom montaže redatelj i scenarist složili su se da takav završetak potkopava Lesterov put iskupljenja i pretvara film u "epizodu serije NYPD Blue".

Uklanjanjem sudskog procesa, fokus je ostao na poetičnom i emotivnom vrhuncu, dajući filmu optimističniji ton unatoč tragičnom ishodu. Ova odluka pokazala se ključnom, doprinijevši snažnom emocionalnom odjeku filma koji je kulminirao osvajanjem pet prestižnih nagrada Oscar i to u kategorijama najbolji film, redatelj, glavna muška uloga, scenarij i fotografija.

*uz korištenje AI-ja

