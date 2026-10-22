HRT večeras prikazuje film za koji mnogi tvrde da je remek djelo Martina Scorsesea

Film 'Raging Bull' (Razjareni bik) nastao je nakon što je biografija boksačkog šampiona Jakea LaMotte, nazvan 'Raging Bull: My Story' (Razjareni bik: Moja priča) dospjela u ruke Roberta De Nira dok je snimao 'Kuma 2'. Glumac nije bio impresioniran načinom na koji je knjiga napisana, no LaMottina životna priča ga je u potpunosti obuzela. Pokazao ju je Martinu Scorseseu u nadi da će ga zainteresirati za adaptaciju scenarija, no Scorsesea nisu zanimale sportske priče. Tek nakon što je skoro umro od predoziranja, promijenio je mišljenje jer je počeo suosjećati s posrnulim boksačem. De Niro ga je navodno posjetio u bolnici, bacio mu knjigu na krevet i rekao da bi to trebali snimiti. Ni koscenarist nije odmah vjerovao u priču.

- Problem je što je ta prokleta stvar snimljena već sto puta: borac koji ima problema s bratom i ženom, a progoni ga mafija – rekao je Mardik Martin. U konačnici je napisao scenarij u suradnji s Paulom Schraderom, a film je objavljen 1980. godine.

Film prati bivšeg prvaka srednje kategorije Jakea LaMottu (Robert De Niro) čiji osobni život razaraju bijes i ljubomora.

Samodestruktivni LaMotta sa vrha pada na dno, uništava odnose sa svim ljudima u svom životu pretvarajući se u vlastitu karikaturu i grčevito se držeći uspomena na dobra stara vremena. Pripremajući se za film, De Niro je trenirao sa samim LaMottom i, navodno, odradio s njim tisuću rundi. Nastupio je i u tri prava boksačka meča u Brooklynu te u dva pobijedio. LaMotta je tvrdio da je De Niro bio među 20 najboljih boksača srednje kategorije svih vremena. Za scene ostarjelog LaMotte Scorsese je prekinuo snimanje na gotovo četiri mjeseca i cijeloj ekipi isplaćivao plaće dok je De Niro jeo po sjevernoj Italiji i Francuskoj. Glumac se vratio oko 27 kilograma teži. Jeo je tri velika obroka dnevno, uz puno tjestenine, mesa, maslaca, sladoleda i piva.

- Prvih sedam kilograma bilo je zabavno, ostalo je bio težak posao, rekao je De Niro kasnije. 'Raging Bull' bio je prvi zajednički film De Nira i Joe Pescija, a upravo ga je De Niro odabrao za ulogu LaMottinog brata. Gledajući niskobudžetni televizijski film 'The Death Collector', u tada gotovo nepoznatom Joeu Pesciju, prepoznao je idealnog Joeyja LaMottu. Pesci četiri godine nije snimio nijedan film i radio je u talijanskom restoranu u New Jerseyju kad su ga nazvali De Niro i Scorsese.

Za ulogu LaMottine druge supruge, fatalne Vikki, direktorica castinga pregledala je fotografije više od 200 glumica, dok Pesci nije predložio nepoznatu Cathy Moriarty, čiju je fotografiju vidio u jednoj diskoteci u New Jerseyju. Na audiciju je došla i Sharon Stone, no uloga je otišla mladoj Moriarty, dok će Stone 15 godina kasnije glumiti De Nirovu suprugu u drugom Scorseseovom filmu 'Casino'. S obzirom da je imala samo 17 godina i nikada nije glumila, direktorica castinga je s Moriarty radila dva tjedna prije no što je upoznala De Nira i Scorsesea. Imala je tek površnu predodžbu o tome tko je De Niro, dok joj je Scorsese bio potpuno nepoznat. Više ju je zanimalo zlatno doba Hollywooda.

- Nisam imala pojma. Ali nisam imala ni straha: imala sam 17 godina i bila sam bolja od vas, ispričala je kasnije Moriarty. Scorsese je odlučio snimiti 'Razjarenog bika' u crno-bijeloj tehnici kako bi dočarao izgled starih boksačkih fotografija i televizijskih prijenosa iz četrdesetih godina, kada je Jake LaMotta bio na vrhuncu karijere. Na odluku je utjecao i redatelj Michael Powell, koji je, gledajući snimke treninga Roberta De Nira, primijetio da njegove crvene boksačke rukavice djeluju pogrešno za to razdoblje. Scorsese je želio i da se film vizualno izdvoji od drugih boksačkih filmova koji su se tada snimali.

'Razjareni bik' je zaradio 23,4 milijuna dolara uz budžet od 18 milijuna, a na 53. dodjeli Oscara skupio je osam nominacija, najviše te godine, uključujući onu za najbolji film. Osvojio je dva kipića: De Niro za glavnu mušku ulogu i Thelma Schoonmaker za montažu. U publici je na dodjeli sjedio i Jake LaMotta. Za svoju ulogu, Pesci je osvojio nagradu BAFTA za najperspektivnijeg pridošlicu, a De Niro i Zlatni globus. Film je kasnije u tri ankete izabran za najbolji film desetljeća. 'Raging Bull' nalazi se na četvrtom mjestu liste 100 najboljih filmova Američkog Filmskog Instituta. Kad je MGM 2021. predstavio restauriranu 4K verziju, De Niro se osvrnuo na projekt bez lažne skromnosti.

- Znao sam da će to biti poseban film i da će ga ljudi pamtiti. Što bi više mogao tražiti – rekao je glumac. Mnogi, pa i sam Scorsese, smatraju da mu je film spasio život jer ga je rad na njemu odvukao od droge.

- Snimio sam ga kao da mi je to posljednji dan života. Kraj. Samoubilački film. Nije me bilo briga hoću li ikada snimiti još jedan film… Na neki me način potpuno iscrpio. Morao sam krenuti ispočetka i ponovno učiti. Svakog dana na snimanju govorio sam sebi: ‘Ovo je posljednji put. Idemo do kraja', rekao je kasnije Scorsese.

HRT 'Raging Bull' prikazuje danas, 22. listopada, u 22:05 sati na 3. programu.

*uz korištenje AI-ja