<p>U srpskom realityju 'Zadruga' zaista nikad nije dosadno. U središtu pozornosti našli su se Hrvat<strong> Filip Car</strong> i <strong>Mina Vrbaški</strong> (19). Iako su se nedavno prepustili strastima ispod pokrivača, sada su se obračunali, javlja<a href="https://www.kurir.rs/stars/rijaliti/3576605/filip-nasrnuo-na-minu-scepao-je-za-ruku-pratio-je-sve-do-rehabilitacije-a-onda-je-brutalno-izvredjao-video"> Kurir</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Znaš koliko mi je drago što me ne voliš i nisi zaljubljena u mene? - započeo je Filip raspravu.</p><p>- Vidi kako se ponašaš, pa tko može voljeti ovakvu osobu - odgovorila mu je Mina.</p><p>- Tko može voljeti ovakvu djevojku koja nakon četiri dana što je s nekim bila legne s drugim u krevet - rekao joj je.</p><p>- Pa dobro, ti si jahao sinoć Paulu i Ivanu - poručila je Mina, a kasnije se okrenula i otišla.</p><p>- Zašto okrećeš leđa dok ti pričam? - pitao ju je Filip te je krenuo za njom.</p><p>- Zato što te ne mogu slušati više - odbrusila mu je.</p><p>- Aj stani da ti kažem do kraja, nemoj mi dizati živce - zaderao se Hrvat dok ju je pratio u dvorištu 'Zadruge'.</p><p>A onda je rasprava postala 'žešća'.</p><p>- Nemoj mi se obraćati, nemoj me gledati, nemoj me komentirati, nemoj ni s kim pričati o meni - govorio je Filip.</p><p>Mina je u tom trenutku ušla unutra, a Filip je krenuo za njom, no ona je stala na vrata. Ipak, uspio je ući, a onda su se krenuli naguravati.</p><p>- Pomakni se! - vikala je Mina na sav glas.</p><p>- Odje*i od mene i zaboravi da postojim - rekao je Hrvat te ju je gurnuo kako bi izašao iz prostorije.</p><p>- Nemoj blizu mene pričati, šugo mala - kazao je dok je napuštao sobu.</p><p>Iako je izašao iz prostorije, Filip je nastavio s deranjem.</p><p>- Nemoj pričati bilo što za mene jer me boli ku*ac za tebe, ne želim takvu curu u svom životu, ne treba mi takva djevojka - poručio je.</p><p>Inače, Mina je još prije dvije godine priznala je kako se bavila prostitucijom. Kao razlog navela je siromaštvo u obitelji te se pravdala kako je na taj način donosila kruh na stol. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Okršaj Filipa i Mine</strong></p>