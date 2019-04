Hrvat iz Seattlea: Vozio sam sina da prepozna Kurtovo tijelo

Kurt Cobain ubio se u svom domu u Seattleu 5. travnja 1994. godine, prije točno 25 godina. Pucao si je sačmaricom u glavu, a pokraj njegovog tijela pronašli su oproštajno pismo napisano crvenom tintom i posljednji album benda naziva 'In Utero'.

[video: 1205603 / Prošlo je 25 godina od smrti vođe Nirvane - Kurta Cobaina]

U trenutku njegove smrti Nirvana je bila na vrhuncu popularnosti, a Kurt Cobain je bio predvodnik cijele jedne generacije. Iza sebe je ostavio kćer Frances Bean Cobain (25) i suprugu Courtney Love (53).

Posljednji nastup Nirvana je imala u Münchenu 1. ožujka 1994., a četiri dana ranije brojni Hrvati otišli su na njihov koncert u Ljubljanu. Chris Krist Novoselic, basist Nirvane porijeklom s otoka Iža, dao je tada intervju na hrvatskom za HTV.

Mjesec dana kasnije, Kurtova smrt je sve šokirala. Sve o nastanku Nirvane prije nekoliko godina za 24sata opisao je Novoselicev otac Krsto.

- Sastajali su se i svirali u našoj garaži. Susjedi su me stalno zvali i vikali: ‘Mister Novoselic, ta buka je preglasna!’. Bili su to normalni klinci, zafrkavali su se i smijali kao i sva druga djeca. Mali Cobain je živio niz ulicu, malo dalje od nas, i stalno je bio kod nas poslije škole. Bio je miran i povučen, danas si ga pitao kako je a on bi ti sutra odgovorio da je dobro. Ali pokažeš mu šalicu i on o njoj napiše deset pjesama - rekao nam je Krsto Novoselić u intervjuu 2010. godine i prisjetio se dana Cobainove smrti.

Foto: Starfile/Press Association/PIXSELL

- Chris je bio kod nas doma, a Kurt u Seattleu. Čuli smo vijest na radiju, a Chrisa su ubrzo nazvali da ga dođe identificirati. Potreslo ga je to jako, zamolio je da ga ja odvezem u Seattle. Nisam mogao vjerovati - rekao nam je tada Krsto i istaknuo kako Kurt uopće nije bio depresivan.

Njegov rodni grad Aberdeen 2005. godine je na ulazu uz ime grada postavio i natpis "Come As You Are" u znak sjećanja na Kurta Cobaina. Fanovi se uz rijeku Wishkah svake godine okupljaju kako bi mu odali počast, a park uz rijeku postao je svojevrsni memorijal. Foto: PA/Pixsell

"Kad smo iza pozornice, upale se svjetla i krene manično urlanje publike, na mene to ne djeluje na način na koji u tome uživa Freddie Mercury koji cvate i upija ljubav i obožavanje. Zavidan sam mu na tome. Činjenica je da te ne mogu prevariti, nikoga od vas. Najgora mi je misao da varam ljude jer se pretvaram da se 100 posto zabavljam (...) Frances i Courtney, bit ću na vašem oltaru. Courtney, molim te, nastavi živjeti za Frances. Njezin život će biti mnogo sretniji bez mene. Volim vas. Volim vas", stoji u jednom odlomku pisma kojeg je napisao prije samoubojstva.

