Hrvate oduševili ovi nastupi s Dore: Ušli u YouTube trending

Sinoć je održano prvo polufinale Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije. U finale Dore prošlo je osam izvođača: Matt Shaft, EoT, NIPPLEPEOPLE, Marko Tolja, Magazin, Lelek, Natalli te IVXN.

Nakon završetka natjecateljskog dijela, mnogi su pohrlili na YouTube kako bi ponovno pregledali nastupe svojih favorita ili izvođača koji je iznenadio svojih nastupom. Tako su neki natjecatelji završili i na YouTube trendingu.

Na osmom mjestu s više od 32 tisuće pregleda našla se grupa Magazin s pjesmom 'AaAaA' .

Djevojke koje čine LELEK smjestile su se na 17. mjesto. Njihov nastup na Dori s pjesmom 'The Soul of my Soul' trenutačno broji više od 19 tisuća pregleda.

Ivan Milić, odnosno IVXN, predstavio se publici s pjesmom 'Monopol'. Pjesma je na 20. mjestu trendinga s više od 17 tisuća pregleda.

U YouTube trending ušao je i Matt Shaft, koji je otvorio Doru pa i bio prvi prozvani finalist prve polufinalne večeri. S više od 14 tisuća pregleda, pjesma 'Welcome to the circus' je na 25. mjestu YouTube trendinga.

Grupa Nipplepeople s pjesmom 'Znak' je na 29. mjestu YouTube trendinga, a broji više od 13 tisuća pregleda.