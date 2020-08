\u00a0

Woooow Biti uz bok najvec\u0301em svih vremena Oliveru Dragojevic\u0301u za mene je enormna c\u030cast. NAJEMITIRANIJI u 2019. - toj !!!! Eto zasto ja uvijek govorim o svojoj publici i zahvaljujem ! Hvala vam ljudi svima ali i glazbenim urednicima svih radijskih i tv kuc\u0301a. Hvala vam od srca. Sluz\u030cbeno od strane Hrvatske Diskografske Udruge je upravo objavljeno da sam dobio cast potvrditi svoje mjesto me\u0111u najemitiranijima za pros\u030clu godinu. Ni manje ni vis\u030ce odmah nakon najvec\u0301eg Olivera Dragojevica. Ovo je divno. Hvala vam 100 puta dnevno !!!\u270c\ud83c\udffb\ud83d\ude02\ud83d\ude02 #samoljubav #samopozitiva ARENA Zagreb dogoditi ce se 29.05.2021. - ulaznice su opet u prodaji u sustavu Eventima. Volim vas.





