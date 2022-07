Hrvatice bez šminke: U ljetnim danima najviše vole prirodno

Kad biste znali koliko uništavate lice s toliko slojeva pudera, komentiraju često pratitelji na društvenim mrežama. Slavni zbog raznih obveza i snimanja nastoje imati čisto lice, a ako to ne ide, posluže se Photoshopom. Ipak, kad dođu ljetni mjeseci, na neko vrijeme poziraju bez trunke šminke.

Pjevačica Nina Badrić (50) jedva čeka ljeto jer tada pobjegne u svoju vikendicu u Jelsi na Hvaru, koju naziva drugim domom. Tada se pohvali i tenom, kao i licem bez šminke.

Kada nije u studiju HRT-a, Barbara Kolar (52) njeguje prirodan izgled. Pohvale na račun mladolikog izgleda prima godinama, a za vitku liniju zaslužno je hodanje.

- Ima nešto u onome da se stvari dogode kad se prestaneš opsesivno truditi oko njih. Znala sam mjesecima paziti na svaki zalogaj i ne izgubiti ni grama i to me frustriralo. Kad mi se igrom slučaja fokus živciranja prebacio na nešto drugo, apetit me napustio, a hodanje prirodom smirivalo. S vremenom su rezultati - ili posljedice, kako već na to gledali - postali vidljivi. Eto, nije baš neka dijeta za preporučiti. Tim više što doista ne mislim da je vitkost istoznačna s ljepotom, a za sreću nije ni nužna niti joj je jamstvo - rekla je svojedobno za 24sata.

Nives Celzijus (40) poznata je po provokatNIVEivnim fotografijama, a s vremena na vrijeme se potpuno opusti. Tada uzme vrijeme za sebe, uživa u stvarima koje voli i ne šminka se.

Glumicu Bojanu Gregorić Vejzović gledali smo ovog proljeća u showu 'Ples sa zvijezdama'. Vitkom linijom posramila je i upola mlađe djevojke. Ljeti je uglavnom bez šminke, a komplimenti ne izostaju.

