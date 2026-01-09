U četvrtak su predstavljene 24 pjesme koje će se ove godine natjecati na Dori, a izvođač koji pobijedi predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu. Jedna se pjesma ističe kao favorit...
Izašle su pjesme za Doru. Ova je najslušanija na YouTubeu, među favoritima je čitatelja 24sata
Sudeći prema YouTubeu, najpopularnija pjesma ovogodišnje Dore trenutno je 'Andromeda' glazbene skupine LELEK, koja u trenutku objavljivanja ovog teksta broji više od nešto manje od 63.000 pregleda.
LELEK je hrvatski etno-pop sastav osnovan u rujnu 2024. godine. Skupina kombinira elemente hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop zvukom, s ciljem očuvanja i reinterpretacije slavenskog kulturnog identiteta. Širu su pozornost privukle debitantskim singlom "Tanani Nani" te nastupom na natjecanju Dora 2025 s pjesmom "The Soul of my Soul", s kojom su osvojile četvrto mjesto.
O pjesmi "Andromeda" su na svojim društvenim mrežama navele kako je to pjesma koja 'tematizira snagu i nezamjenjivu važnost žene u društvu'.
- Inspirirana je poviješću hrvatskih katoličkih žena s prostora Bosne i Hercegovine koje su, suočene s prijetnjom ropstva i nasilnog odricanja od svoje vjere, tetoviranjem križa na vlastito tijelo ostavljale neizbrisiv znak identiteta i otpora - napisale su.
- Ova pjesma nije samo podsjetnik na njihovu žrtvu i hrabrost, nego i univerzalna opomena današnjem društvu koje često zaboravlja na cijenu slobode, dostojanstva i jednakosti. „Andromeda“ u sebi nosi i poziv da iz povijesnih rana učimo, da prepoznamo vlastite okove i da stvaramo pravednije i čovječnije sutra - istaknule su.
'Andromedu' slijedi pjesma 'My Mind' glazbenice Zevin, koja za sada ima oko 32.000 pregleda. Poznata je i kao 'Balkanska Bubblegum Princeza'. HRT piše da je, sa samo 22 godine, ova nezavisna balkanska glazbenica, redateljica i vizualna umjetnica donosi pop koji je svijetao, razigran i zarazan na prvo slušanje, ali istovremeno emotivno hrabar, kulturno oštar i vizualno beskompromisan. Spajajući glazbu, film i performans, Zevin gradi pop-univerzum koji je u potpunosti njezin.
I prema anketi 24sata, grupa LELEK jedan je od favorita za pobjedu na Dori. Odmah iza njih, i to svega u 1% razlike između glasova, je Lara Demarin, pjevačica iz Pule čiji se glazbeni put razvio u okruženju glazbene obitelji.
Kako navodi HRT, Demarin je klasično obrazovana na klaviru i solo pjevanju, a iskustvo je dodatno gradila kroz zborove, vokalne sastave, natjecanja i festivale, a kasnije proširila izričaj gitarom i autorskim radom. Široj publici prvi put se predstavlja 2016. godine sudjelovanjem u showu The Voice Hrvatska kao članica tima Tonija Cetinskog.
S najviše glasova čitatelja 24sata je 'Uninterrupted' pjevačice Noelle. Ova pjevačica, pravim imenom Ivana Crnković, dolazi iz Osijeka te je i plesačica. Nastup na Dori od bitne joj je važnosti jer se na taj način može potpuno prikazati široj publici,kroz ples,pjevanje i sami vizualni izričaj. Uvjerena je da će sa svojim plesačima i cijelim konceptom doprinijeti dojmu ovoj snažnoj i energičnoj pjesmi, navodi HRT.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+