Obavijesti

Show

Komentari 0
POSLUŠAJTE JU

Izašle su pjesme za Doru. Ova je najslušanija na YouTubeu, među favoritima je čitatelja 24sata

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Izašle su pjesme za Doru. Ova je najslušanija na YouTubeu, među favoritima je čitatelja 24sata
Foto: YouTube

U četvrtak su predstavljene 24 pjesme koje će se ove godine natjecati na Dori, a izvođač koji pobijedi predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu. Jedna se pjesma ističe kao favorit...

Admiral

Sudeći prema YouTubeu, najpopularnija pjesma ovogodišnje Dore trenutno je 'Andromeda' glazbene skupine LELEK, koja u trenutku objavljivanja ovog teksta broji više od nešto manje od 63.000 pregleda. 

LELEK je hrvatski etno-pop sastav osnovan u rujnu 2024. godine. Skupina kombinira elemente hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop zvukom, s ciljem očuvanja i reinterpretacije slavenskog kulturnog identiteta. Širu su pozornost privukle debitantskim singlom "Tanani Nani" te nastupom na natjecanju Dora 2025 s pjesmom "The Soul of my Soul", s kojom su osvojile četvrto mjesto.

RECITE NAM SVOJE MIŠLJENJE ANKETA Ove 24 pjesme natječu se na Dori. Koja je vaš favorit?
ANKETA Ove 24 pjesme natječu se na Dori. Koja je vaš favorit?

O pjesmi "Andromeda" su na svojim društvenim mrežama navele kako je to pjesma koja 'tematizira snagu i nezamjenjivu važnost žene u društvu'.

- Inspirirana je poviješću hrvatskih katoličkih žena s prostora Bosne i Hercegovine koje su, suočene s prijetnjom ropstva i nasilnog odricanja od svoje vjere, tetoviranjem križa na vlastito tijelo ostavljale neizbrisiv znak identiteta i otpora - napisale su. 

- Ova pjesma nije samo podsjetnik na njihovu žrtvu i hrabrost, nego i univerzalna opomena današnjem društvu koje često zaboravlja na cijenu slobode, dostojanstva i jednakosti. „Andromeda“ u sebi nosi i poziv da iz povijesnih rana učimo, da prepoznamo vlastite okove i da stvaramo pravednije i čovječnije sutra - istaknule su. 

'Andromedu' slijedi pjesma 'My Mind' glazbenice Zevin, koja za sada ima oko 32.000 pregleda. Poznata je i kao 'Balkanska Bubblegum Princeza'. HRT piše da je, sa samo 22 godine, ova nezavisna balkanska glazbenica, redateljica i vizualna umjetnica donosi pop koji je svijetao, razigran i zarazan na prvo slušanje, ali istovremeno emotivno hrabar, kulturno oštar i vizualno beskompromisan. Spajajući glazbu, film i performans, Zevin gradi pop-univerzum koji je u potpunosti njezin.

NATJEČU SE ZA EUROSONG Objavljene 24 pjesme koje se natječu na Dori: Poslušajte ih!
Objavljene 24 pjesme koje se natječu na Dori: Poslušajte ih!

I prema anketi 24sata, grupa LELEK jedan je od favorita za pobjedu na Dori. Odmah iza njih, i to svega u 1% razlike između glasova, je Lara Demarin, pjevačica iz Pule čiji se glazbeni put razvio u okruženju glazbene obitelji.

Kako navodi HRT, Demarin je klasično obrazovana na klaviru i solo pjevanju, a iskustvo je dodatno gradila kroz zborove, vokalne sastave, natjecanja i festivale, a kasnije proširila izričaj gitarom i autorskim radom. Široj publici prvi put se predstavlja 2016. godine sudjelovanjem u showu The Voice Hrvatska kao članica tima Tonija Cetinskog.

S najviše glasova čitatelja 24sata je 'Uninterrupted' pjevačice Noelle. Ova pjevačica, pravim imenom Ivana Crnković, dolazi iz Osijeka te je i plesačica. Nastup na Dori od bitne joj je važnosti jer se na taj način može potpuno prikazati široj publici,kroz ples,pjevanje i sami vizualni izričaj. Uvjerena je da će sa svojim plesačima i cijelim konceptom doprinijeti dojmu ovoj snažnoj i energičnoj pjesmi, navodi HRT. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Antonio Agostini više nije dio serije 'Divlje pčele'. Oglasio se
KRATKO POTVRDIO

Antonio Agostini više nije dio serije 'Divlje pčele'. Oglasio se

Agostini je u seriji 'Divlje pčele' utjelovio Marka Vukasa, buntovnog mladića koji je u vječnoj potrazi za roditeljskom potvrdom i ljubavi
Agostini više neće biti u Divljim pčelama. Izvor za 24sata otkrio: 'Ovo je prešlo svaku granicu'
UTJELOVIO JE MARKA VUKASA

Agostini više neće biti u Divljim pčelama. Izvor za 24sata otkrio: 'Ovo je prešlo svaku granicu'

Redakcija 24sata od izvora bliskih produkciji doznala je detalje cijelog slučaja
Vrijeđala kolege misleći da je mikrofon ugašen. HRT: Žao joj je, nazvala ih je da se ispriča
IZAZVALA BURU REAKCIJA

Vrijeđala kolege misleći da je mikrofon ugašen. HRT: Žao joj je, nazvala ih je da se ispriča

Voditeljica Drugog programa Hrvatskoga radija Sabina Jaganjac izazvala je buru reakcija nakon što je zbog uključenog mikrofona u eter otišao njezin privatni razgovor u kojem je kritizirala nagradnu igru svoje kuće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026