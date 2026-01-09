Izašle su pjesme za Doru. Ova je najslušanija na YouTubeu, među favoritima je čitatelja 24sata

Sudeći prema YouTubeu, najpopularnija pjesma ovogodišnje Dore trenutno je 'Andromeda' glazbene skupine LELEK, koja u trenutku objavljivanja ovog teksta broji više od nešto manje od 63.000 pregleda.

LELEK je hrvatski etno-pop sastav osnovan u rujnu 2024. godine. Skupina kombinira elemente hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop zvukom, s ciljem očuvanja i reinterpretacije slavenskog kulturnog identiteta. Širu su pozornost privukle debitantskim singlom "Tanani Nani" te nastupom na natjecanju Dora 2025 s pjesmom "The Soul of my Soul", s kojom su osvojile četvrto mjesto.

O pjesmi "Andromeda" su na svojim društvenim mrežama navele kako je to pjesma koja 'tematizira snagu i nezamjenjivu važnost žene u društvu'.

- Inspirirana je poviješću hrvatskih katoličkih žena s prostora Bosne i Hercegovine koje su, suočene s prijetnjom ropstva i nasilnog odricanja od svoje vjere, tetoviranjem križa na vlastito tijelo ostavljale neizbrisiv znak identiteta i otpora - napisale su.

- Ova pjesma nije samo podsjetnik na njihovu žrtvu i hrabrost, nego i univerzalna opomena današnjem društvu koje često zaboravlja na cijenu slobode, dostojanstva i jednakosti. „Andromeda“ u sebi nosi i poziv da iz povijesnih rana učimo, da prepoznamo vlastite okove i da stvaramo pravednije i čovječnije sutra - istaknule su.

'Andromedu' slijedi pjesma 'My Mind' glazbenice Zevin, koja za sada ima oko 32.000 pregleda. Poznata je i kao 'Balkanska Bubblegum Princeza'. HRT piše da je, sa samo 22 godine, ova nezavisna balkanska glazbenica, redateljica i vizualna umjetnica donosi pop koji je svijetao, razigran i zarazan na prvo slušanje, ali istovremeno emotivno hrabar, kulturno oštar i vizualno beskompromisan. Spajajući glazbu, film i performans, Zevin gradi pop-univerzum koji je u potpunosti njezin.

I prema anketi 24sata, grupa LELEK jedan je od favorita za pobjedu na Dori. Odmah iza njih, i to svega u 1% razlike između glasova, je Lara Demarin, pjevačica iz Pule čiji se glazbeni put razvio u okruženju glazbene obitelji.

Kako navodi HRT, Demarin je klasično obrazovana na klaviru i solo pjevanju, a iskustvo je dodatno gradila kroz zborove, vokalne sastave, natjecanja i festivale, a kasnije proširila izričaj gitarom i autorskim radom. Široj publici prvi put se predstavlja 2016. godine sudjelovanjem u showu The Voice Hrvatska kao članica tima Tonija Cetinskog.

S najviše glasova čitatelja 24sata je 'Uninterrupted' pjevačice Noelle. Ova pjevačica, pravim imenom Ivana Crnković, dolazi iz Osijeka te je i plesačica. Nastup na Dori od bitne joj je važnosti jer se na taj način može potpuno prikazati široj publici,kroz ples,pjevanje i sami vizualni izričaj. Uvjerena je da će sa svojim plesačima i cijelim konceptom doprinijeti dojmu ovoj snažnoj i energičnoj pjesmi, navodi HRT.