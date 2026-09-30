Hrvatska premijera filma 'Bro Ram': 'U Bjelovar na DOKUart festival stiže cijela ekipa'

Bjelovar će od subote, 3. listopada, do petka, 9. listopada, biti mjesto susreta s najboljim i najzanimljivijim dokumentarnim filmovima. Već 21. izdanje festivala DOKUart donosi 13 filmova, među kojima je čak sedam hrvatskih premijera, ali i niz popratnih sadržaja, koji festivalu daju mnogo širi karakter od klasične filmske smotre.

Ovogodišnju selekciju obilježava velika tematska i stilska raznolikost, a ponovno ju je za Bjelovarce odabrala selektorica festivala Rada Šešić. Festival će otvoriti hrvatska premijera filma "Duh skitnice" Carmen Chaplin, unuke legendarnog Charlieja Chaplina. Među neobičnijim naslovima je i norveški "Tajanstveni paket", njemački "Filmski sat" vraća gledatelje 55 godina unatrag, a "Vozeći Europom" prati gruzijske vozače kamiona suočene s lošim uvjetima rada, pritiscima i neisplaćenim plaćama.

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Na posljednji se film sjajno nadovezuje i hrvatska premijera kratkometražnog dokumentarca Branka Schmidta "Ram Bhai" (kao i "Bro Ram" ili "Brat Ram"), koji je svjetsku premijeru imao na 32. Sarajevo film festivalu, a u Bjelovaru će ga prikazati 9. listopada.

U ovom se dokumentarcu kroz priču nepalskog dostavljača hrane u Zagrebu otvaraju pitanja položaja stranih radnika, diskriminacije i nasilja s kojima se suočavaju. U središtu filma je Ram, Nepalac koji u Zagrebu radi kao dostavljač hrane. Kroz njegovu priču redatelj Branko Schmidt progovara o položaju migrantskih radnika u Hrvatskoj, ali i regiji.

- Osjetio sam golemi bijes zbog nepravde i odnosa prema ljudima bez kojih danas ne bi mogla opstati hrvatska ekonomija, posebno turizam i građevinski sektor - rekao nam je tad redatelj pa dodao kako je "htio da kroz njegove oči uđemo u njegov život te da osjetimo kako oni žive i na kraju što doživljavaju na cesti".

Posebno ga veseli ova hrvatska premijera.

- Sjajan je taj festival u Bjelovaru. Bit će tih dana centar dokumentarnog filma u Hrvatskoj. Bit ćemo i mi tamo, cijela filma ekipa zaslužila je doći - rekao nam je Schmidt pa nastavio:

- Odlična je ondje atmosfera i sjajni su filmovi. Odličan je i popratni sadržaj, ima lijepih druženja, razgovora, ali i razonode, čagice...

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Velika je stvar, kaže redatelj, što je izbornica festivala Rada Šešić.

- Ona je rođena Bjelovarka, inače živi u Nizozemskoj i jedna je od ključnih ljudi dokumentarnog filma u Europi. Kad se spomene njeno ime, svi padnu na pod. Žestoka je, ima puno utakmica u nogama i, kad te ona izabere u program, onda je to velika stvar. Bila je Rada Šešić izbornica i u Sarajevu - objasnio je Schmidt.

Zadovoljan je načinom na koji stvari idu nakon premijere. Smatra da su u medijskom smislu napravili mnogo.

- Za naš film stvarno se zna, a tu je pomogla i premijera u Sarajevu, to je najbolja ulaznica da se za film sazna. Imamo mnogo planova, želja nam je da se prikaže i na televiziji, da ga vidi širok broj ljudi, da se javnost senzibilizira, a o tome već pregovaramo. Vidjet ćemo i kakav će mu festivalski život dalje biti, planova ima puno - dodao je Branko Schmidt.