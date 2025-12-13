Hrvatska se pet puta natjecala na Dječjem Eurosongu: Sjećate li se tko nas je sve predstavljao?

Hrvatska se po prvi put u 11 godina natječe na Dječjem Eurosongu. Marino Vrgoč u Gruziji će izvesti pjesmu "Snovi", a ovo je šesti put u povijesti tog natjecanja da Hrvatska ide u utrku.

Prvo izdanje Izbora za dječju pjesmu Eurovizije održano je 2003. godine u Kopenhagenu, a Hrvatska je osvojila prvo mjesto. Tada je nastupalo 16 zemalja, a hrvatsku je predstavljao Dino Jelusić, tada 11-godišnji dječak, s hitom "Ti si moja prva ljubav". Mladi pjevač sam je napisao tekst i glazbu za singl kojim je osvojio milijunsku publiku. Simpatični pjevač osvojio je glasače te je dobio 134 boda i odnio povijesnu pobjedu.

Jelusić je promijenio stil, no i danas je aktivan u glazbi, a svjetska publika ga je upoznala i kao člana legendarnog benda Whitesnake te kroz njegov bend Jelusick. Bio je član žirija showa "The Voice Hrvatska".

Godinu kasnije, natjecanje se održalo u Norveškoj, a našu zemlju predstavljala je još jedna danas poznata pjevačica, Nika Turković. Izvela je pjesmu "Hej mali" te je osvojila visoko treće mjesto.

Lorena Jelusić, sestra pobjednika prvog Dječjeg Eurosonga, predstavljala nas je 2005. godine u Belgiji singlom "Rock Baby" te je osvojila 12. mjesto. Lorena je i danas glazbeno aktivna te sa suprugom ima akustični dio Filip & Lorena.

Godine 2006. na pozornici Dječjeg Eurosonga nastupio je naš predstavnik Mateo Đido s pjesmom "Lea" te je osvojio 10. mjesto. Đido je nakon nastupa objavio nekoliko singlova, no onda se povukao sa scene.

Hrvatska je imala nekoliko godina pauze, a na Dječju Eurosong vratila se 2014. godine. Josephine Josie Zec predstavljala nas je na Malti s pjesmom "Game Over". Josie ne inače rođena u SAD-u, a bila je članica zbora Zvjezdice. Na natjecanju je osvojila posljednje mjesto.

Dječji Eurosong na rasporedu je danas u 17 sati, a možete ga pratiti na Drugom programu HTV-a.

Ove godine JESC (Junior Eurovision Song Contest) uveo je nova pravila, među kojima je i sjajna vijest da i Hrvatska može podržati svog predstavnika. Glasovati je moguće na stranici jesc.tv od petka, 12. prosinca, do 21:00 do subote, 13. prosinca, do 16:59, neposredno prije početka emisije uživo. Glasati se može i tijekom prijenosa natjecanja, nakon što se izvedu sve pjesme. Marinu je moguće dati maksimalno dva glasa, a vremenski rok za glasanje tijekom prijenosa je 15 minuta.

Redoslijed nastupa na JESC-u 2025. je sljedeći: Malta, Azerbajdžan, Hrvatska, San Marino, Armenija, Ukrajina, Irska, Nizozemska, Poljska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Italija, Portugal, Španjolska, Gruzija, Cipar, Francuska i Albanija.