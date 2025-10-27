Obavijesti

SKUPLJA POHVALE

Hrvatski 'Fiume o morte!' dobio je AFA nagradu za najbolji film

Piše HINA,
Hrvatski 'Fiume o morte!' dobio je AFA nagradu za najbolji film
Foto: promo

Hrvatski kandidat za Oscara prikupio je mnoge pohvale, a nakon što je već par puta nagrađen, stiglo je i najnovije priznanje žirija koji se sastoji od više od 560 članova

Hrvatski film „Fiume o morte!Igora Bezinovića osvojio je AFA nagrade, Adriatic Film &TV Awards, za najbolji film, režiju i scenarij, prema odluci žirija u kojemu je više od 560 članova regionalne Filmske i TV Akademije u osnivanju.

Foto: promo

Filmsku i TV Akademiju Jadranske regije osnivaju članovi Mreže festivala Jadranske regije, Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival. Na prvoj dodjeli tih nagrada, održanoj u subotu Muzeju nautičkog naslijeđa u Portu Montenegru u Tivtu, proglašeni su dobitnici u 10 kategorija.

Najboljom glavnom glumicom proglašena je Jara Sofija Ostan, za ulogu u filmu „Kaj ti je deklica“ Urške Djukić, dok je najbolji glavni glumac Leon Lučev, nagrađen za ulogu u filmu „Radnička klasa ide u pakao“ Mladena Đorđevića.

Foto: promo

AFA nagradu za Zvijezdu u usponu osvojila je Lidija Kordić, za ulogu u filmu „Radnička klasa ide u pakao“, a za najbolji debitantski film „Kaj ti je deklica“ Urške Djukić.

Najbolja TV serija je „Sablja“ Vladimira Tagića i Gorana Stankovića, a i nagrade za najbolje glavne glumce otišle su istoj seriji - Milici Gojković i Draganu Mićanoviću.

Foto: promo

'Kada smo prije nekoliko godina pokrenuli Mrežu Festivala Jadranske regije, željeli smo stvoriti prostor suradnje među festivalima i profesionalcima regije koji dijele iste vrijednosti i istu strast prema filmu. Iz te suradnje rodila se ideja o Adriatic Film & TV Akademiji, prvoj zajedničkoj akademiji naših zemalja, akademiji koja ne dijeli, nego spaja', ustvrdio je direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.

Po njegovim riječima, ovo nije samo projekt dodjele nagrada, već prostor stalnog dijaloga, prijenosa znanja i međugeneracijske solidarnosti, mjesto gdje iskusni autori i producenti otvaraju put novima, gdje se uči i dijeli iskustvo, gdje se cijela regija prepoznaje kao ono što jeste - jedan od najvitalnijih i najkreativnijih filmskih prostora u Europi“.

Foto: promo

