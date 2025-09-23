Još niste pogledali hrvatskog kandidata za Oscara? Evo gdje i kada pogledati 'Fiume o morte'

Film Igora Bezinovića 'Fiume o morte' je početkom rujna postao prvi dokumentarni film u povijesti Hrvatske koji je odabran za predstavnika u utrci za prestižnu nagradu Oscar, a u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma. Nekoliko dana prije ga je Hrvatsko društvo filmskih djelatnika nominiralo i kao hrvatskog kandidata za nagradu Goya, u kategoriji Najbolji europski film.

A oni koji još nisu film pogledali, sada imaju mogućnost za to. Naime, kako je izvijestio HRT, film 'Fiume o morte' prikazat će 2. listopada na Drugome programu u 21.05.

Foto: promo

Poezija, kokain, dinamit, puške, nogomet, avioni, pokućstvo koje leti kroz prozor, koncerti, zatvori, sunčanje, tisuće vojnika, milijuni metaka, beskonačni govori i čak jedan čudnovati kljunaš… Sve su to dijelovi jedne od najbizarnijih okupacija u povijesti čovječanstva.

Godine 1919. talijanski pjesnik, dandy i propovjednik rata Gabriele D’Annunzio okupirao je grad Rijeku. Građani Rijeke kojeg Talijani zovu Fiume prepričavaju i reinterpretiraju bizarnu priču o 16-mjesečnoj okupaciji njihova grada u brutalno činjeničnom ali prkosno punkerskom filmskom putovanju.

Foto: promo

Svjetsku premijeru ovaj dokumentarno-igrani film imao je u veljači ove godine na 54. Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu u sklopu glavnog natjecateljskog programa dugometražnih filmova "Tiger Competition".

Osvojio je glavnu nagradu i nagradu FIPRESCI, koju dodjeljuje Međunarodno društvo filmskih kritičara. Na 72. Pulskom filmskom festivalu osvojio je 6 Zlatnih arena, za masku, kostimografiju, scenografiju, casting, produkciju i režiju.