Huljić o Dori i Eurosongu: 'Zovu me da objašnjavam zašto smo propali. Žele me? Znaju pravila'

Glazba zasigurno ne razdvaja ljude. Uvijek svi misle da je u prošlosti bilo bolje nego što je sada, ali vjerujte najbolji je sutrašnji dan i sretna je okolnost što je današnji dan lošiji od onoga koji će biti sutra. Kada se vratim u vrijeme Jugoslavije, vratim se u vrijeme kad sam imao 22 godine i bio zvijezda. Sad imamo šest država i zvijezda sam u svih tih šest država, rekao je kroz smijeh Tonči Huljić (60) u novom intervjuu za srpski Telegraf u kojem se dotaknuo teme Eurosonga, ali i nekih sitnica iz privatnog života.

POGLEDAJTE VIDEO:

Huljić je u razgovoru istaknuo kako mu se nastup srpske predstavnice Ane Đurić (43), poznatije kao Konstrakta, jako svidio. Usporedio ju je sa sobom rekavši da jako slično rade, ali da se on 'malo više zeza'.

- Nisam znao da je pobijedila na Beoviziji, a onda sam naletio na njezin intervju. Privukla me njezina posebnost. Htio sam ju čuti i oduševio sam se kad sam čuo pjesmu. Sad smo u komunikaciji, oni poštuju što ja radim, ja poštujem što ona radi. Nemam problem s tim da surađujemo, ali mislim da njoj ne treba suradnja sa mnom, osim ako je u pitanju neki ekscentrizam - rekao je glazbenik.

Tonči se za srpski medij dotaknuo i teme sudjelovanja na Dori i Euroviziji. Istaknuo je kako on zapravo više i ne treba tom natjecanju no, ako bi u budućnosti htjeli s njim surađivati da znaju kako se do njega može doći i koja su pravila.

- Svake godine me tjeraju da pišem i da idem. Zadnje što je bilo 'Providenca' koja je bila napisana za Euroviziju. Promijenio se glazbeni urednik ili šefica redakcije, koja je to od subote na ponedjeljak promijenila. Nemojte zaboraviti da je s takvom pjesmom tri godine, ili četiri, kasnije pobijedio Salvador Sobral (2018. godine). Rekao sam: 'Ajde ćao!'. Nisam osoba koja može dolaziti na Doru - ispričao je Huljić pa nastavio:

- Prvo, ne bi bilo pristojno dolaziti zbog tih mladih ljudi koji su na početku života, biti im tu pred nosom. Koliko su oni talentirani, to ne znam. Eurovizija je sociološki fenomen i potrebno je imati dovoljno socijalne inteligencije da bi znali ishendlati s takvim stvarima. Kada sam bio na Dori i odlazio na Eurosong, bio sam više na Eurosongu nego što se zna, nisam bio pod svojim imenom.

- U to vrijeme se igralo, a danas su se parametri malo pogubili, ali neka pravila su ostala ista. Treba malo biti i igrač, nije sve u pjesmi. Dimšić je iz mog najužeg kruga ljudi, žao mi je, falilo je jako malo. Znam gdje su greške, ali ne želim na jednoj televiziji pričati o drugoj. Ne želim da me svake godine zovu i da objašnjavam zašto smo opet propali na Eurosongu. Ako žele, znaju kako se do mene može doći i koja su pravila.

S obzirom na to da je Željko Joksimović na srpskom Izboru za pjesmu Eurovizije isto što je i Huljić bio na Dori, prokomentirao je u kakvim su odnosima njih dvojica.

- Veliki smo prijatelji, družimo se, ne prođe ljeto da ne dođe do mene. Bio sam mu na rođendanu prije nekoliko dana, došao sam samo zbog toga - rekao je pa otkrio u kakvim je odnosima sa splitskom pjevačicom Jelenom Rozgom.

- Zašto me to svi pitaju, gotovo u familijarnim. Da vam bude jasno, u Zagrebu, djeci sam kupio stan na broju 12, ona je na broju 16, što reći? - zaključio je, piše Telegraf.rs.

Najčitaniji članci