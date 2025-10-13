I Halidov pas Bendžo tuguje za njime: 'On niti jede, niti pije...'

Za popularnim pjevačem Halidom Bešlićem koji je preminuo prošlog tjedna ne tuguju samo ljudi, već i njegov vjerni pas Bendžo koji je živio u njegovom rodnom selu. Nakon što su procurile informacije da tuguje nakon vlasnikove smrti, Face.ba otišao je na lice mjesta provjeriti u kakvom je stanju.

POGLEDAJTE INTERVJU

Halidov dugogodišnji vozač i prijatelj, Vlado Pejić, rekao je kako osim njegovih sumještana iz glazbenikova rodnog kraja, svoju tugu ne može sakriti ni Bendžo kojega je vijest o smrti vlasnika jako potresla: 'Bendžo je Halidov pas i naš iz motela, koji otkako je Halid preminuo niti jede, niti pije.

Foto: YouTube

Jedan od najpopularnijih pjevača narodne glazbe s ovih prostora preminuo je u 72. godini. Već danima od njega se oprašta cijela regija, od vjernih obožavatelja, preko glazbenih kolega, do prijatelja i sumještana iz rodnog kraja. Vozač Pejić ispričao je kako su ga bližnji, kao i on sam, često posjećivali i brinuli se o njemu, a dva dana prije smrti posjetili su ga i stari prijatelji iz rodnog sela.

Nakon što je prošlu srijedu ispred sarajevskog Doma mladih održano okupljanje u glazbenikovu čast na kojem je prisustvovao i njegov sin Dino, sinoć se cijela regija opraštala od voljenog Halida. Mnogi su gradovi organizirali okupljanje, a vjerni obožavatelji su se odazvali te se pjesmom oprostili od Halida.