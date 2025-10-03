Festival pod nazivom 'Elementi' odvija se na nekoliko lokacija u gradu, pružajući spoj svjetlosnih instalacija, glazbe i interaktivnih umjetničkih projekata. Sudjeluje Hrvatsko udruženje intermedijskih umjetnika
I Hrvatska sudjeluje u programu Europske prijestolnice kulture u programu 'Elementi'...
U okviru programa koji predstavlja Europska prijestolnica kulture 2025., Nova Gorica - Gorizia, pod nazivom GO BORDERLESS, Nova Gorica do 5. listopada 2025. postaje središte suvremene umjetnosti i interdisciplinarnih istraživanja zahvaljujući Festivalu R.o.R.
Festival pod nazivom 'Elementi' odvija se na nekoliko lokacija u gradu, pružajući impresivan spoj svjetlosnih instalacija, glazbe i interaktivnih umjetničkih projekata.
Festival R.o.R okupit će umjetnike i znanstvenike iz osam zemalja: Francuske, Hrvatske, Italije, Njemačke, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Velike Britanije.
Kvalitetu i raznovrsnost programa dodatno podupiru partnerstva s Istarskom kulturnom agencijom, Hrvatskim udruženjem intermedijskih umjetnika, Istarskom regijom, društvom GLOBE Italia i njemačkim veleposlanstvom u Ljubljani...
