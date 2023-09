I Priyanka navija za Hrvatsku? Poznata glumica pozirala je u bikiniju na crveno-bijele kockice

Priyanka Chopra (41), glumica i nekadašnja Miss svijeta, ovog je ljeta nosila kupaći kostim s bijelim i crvenim kvadratićima. Njezin suprug, pjevač Nick Jonas (30) podijelio je uspomene njihovog odmora, a Priyanka je na jednoj fotografiji pozirala u bikiniju s kockicama.

- Srpanj je bio poput filma - napisao je Nick, a objava je dobila gotovo pet milijuna lajkova.

Priyanka je 2000. dobila titulu Miss svijeta, dok je njezin budući suprug tada imao sedam godina.

Inače, par je u sretnom braku od 2018. godine, a Nick je kleknuo nakon samo dva mjeseca veze i to na njezin rođendan. Bilo je to nedugo nakon njegovog prekida višegodišnje veze s modelom i misicom Olivijom Culpo (30), a navodno se on tada nije htio oženiti.

Ipak, deset godina starija Priyanka promijenila mu je mišljenje, a unatoč tome što su mnogi sumnjali u njih zbog razlike u godinama, par izgleda sve zaljubljenije.

Podsjetimo, prošle su godine trpjeli brojne uvrede na račun surogat majčinstva, jer su se javile priče kako glumica nije htjela roditi kako si ne bi uništila liniju, te holivudsku karijeru.