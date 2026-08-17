Iako su svi očekivali luksuz, Ronaldo i Georgina vjenčali su se u svom dnevnom boravku

Cristiano Ronaldo (41) i njegova partnerica Georgina Rodríguez (32) vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u svom domu u Portugalu, a detalje svog posebnog dana otkrili su u velikom intervjuu za Vogue uoči vjenčanja.

Posljednjih su tjedana internetom kružile brojne glasine o njihovu vjenčanju, kao i nagađanja o popisu slavnih uzvanika. Spominjala su se imena poput Rija Ferdinanda i Rihanne, no od velikog spektakla nije bilo ništa. Par, koji zajedno ima više od 750 milijuna pratitelja na Instagramu, odlučio je izreći bračne zavjete u vlastitom dnevnom boravku.

- U budućnosti ćemo imati veliko vjenčanje kako bismo mogli proslaviti s obitelji i prijateljima - objasnila je Georgina. Ova je godina, kaže, za njih bila 'luda', ispunjena poslovnim obavezama, natjecanjima i djecom, pa nije željela da njihova deseta godišnjica prođe bez obilježavanja.

Kao djevojčica sanjala je, kaže, o velikom dvorcu, kočiji, dugoj haljini i kruni punoj dijamanata. Danas, međutim, želi nešto potpuno drugačije.

- Sada govorim: ne. Želim nešto intimno, sa svojim partnerom i našom djecom, kod kuće. Dvorci, kuće, otoci, konji, automobili – sve to nam je svakodnevno nadohvat ruke. Ali nešto intimno puno je neobičnije za nas - rekla je Georgina.

To ipak nije značilo da će se odreći dijamanata. Georgina već godinu dana nosi golemi zaručnički prsten s ovalnim dijamantom, a za vjenčanje je odabrala i Chopardovu ogrlicu Garden of Kalahari s impresivnim 50-karatnim D-flawless dijamantom.

Ljubav je počela u Gucciju

Ronaldo i Georgina svoju ljubavnu priču započeli su u kolovozu 2016. godine. Cristiano je tada imao 31 godinu i bio na vrhuncu nogometne karijere, a u Gucci trgovinu u madridskoj ulici Calle Serrano stigao je sa šestogodišnjim sinom Cristianom Jr. Georgina je tada imala 22 godine. Nedavno se vratila u Španjolsku nakon rada u Engleskoj kao dadilja, a zaposlila se kao prodajna asistentica u Gucciju. Tog dana nije trebala raditi, već je mijenjala prijateljicu.

- To je bila sudbina - rekla je.

Cristiano se prisjetio njihova prvog susreta: 'Bio sam okrenut leđima prema njoj, a onda sam se okrenuo i ugledao je. Pogledali smo se u oči i od tog trenutka…'

- Bio je to san - dovršila je Georgina.

- Da, san. Znam da je ona ljubav mog života i mislim da sam ja… - zastao je Ronaldo, a zatim se nasmijao: 'Mislim da ona misli da sam ja ljubav njezina života.'

Par je tijekom godina dobio veliku obitelj. Godine 2017. rođeni su blizanci Eva i Mateo te njihova kći Alana. Godine 2022. dobili su još jedan par blizanaca, Bellu i Ángela. Nažalost, dječak Ángel preminuo je pri rođenju.

Danas Cristiano Jr. i četvero djece koju je Georgina dobila s Ronaldom čine njihovu veliku obitelj.

- Djeca znaju da naše vrijeme pripada njima - rekla je Georgina, ističući kako oboje žele djecu naučiti 'vrijednosti imanja ničega i imanja svega'.

Upravo zato djeca će na vjenčanju imati posebnu ulogu.

Foto: Instagram

- Oni će biti protagonisti, kao što su protagonisti u svim našim danima - rekla je Georgina.

Dijamanti i posebne fotografije

Budući da je njihova ljubavna priča počela u Gucciju, upravo je ta modna kuća osmislila njihove vjenčane kombinacije. Georgina je nosila bijelo svileno odijelo i satenske cipele sa srebrnim detaljem, dok je Ronaldo odabrao svijetlobež odijelo.

Fotografije je snimio Juergen Teller, a Georgina je željela nešto drugačije od klasičnog obiteljskog albuma.

- Njegove su fotografije umjetnost. Nisam željela tipičan dosadni obiteljski album. Željela sam umjetnički koji će trajati zauvijek - rekla je.

Nakon ceremonije otišli su u svetište Gospe Fatimske, gdje im je svećenik dao blagoslov. Medeni mjesec nisu imali jer se Ronaldo već sljedećeg dana morao vratiti u Rijad zbog početka sezone.

- Svaki dan je medeni mjesec - rekao je.

Foto: Instagram

Ronaldo je otkrio i da bi ovo mogla biti njegova posljednja godina profesionalnog nogometa.

- Želim ostaviti spektakularno nasljeđe - rekao je, dodajući da se veseli putovanjima, obitelji i životu nakon nogometa.

Na pitanje planiraju li još djece, nije isključio tu mogućnost.

- Nikad ne kažem nikad - rekao je, dok je Georgina dodala da bi nova beba sada bila 'pretrpan raspored', ali da bi u budućnosti možda mogli ponovno proširiti obitelj.

Foto: Instagram

Dan nakon vjenčanja Georgina je otkrila da je sve prošlo upravo kako je zamišljala:

- Bilo je intimno, puno ljubavi i s našom obitelji u najvažnijoj glavnoj ulozi. Nisam mogla zadržati suze.

Posebno ju je dirnuo posjet kapelici Gospe Žalosne u Fatimi.

- Osjetila sam mir i energiju koje je vrlo teško opisati. Ništa mi više nije trebalo: moj suprug, moja djeca, naš dom, naša vjera i naša ljubav - poručila je.