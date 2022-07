Ida Prester o Nikolini i Vidoju: 'Toliko je volio nju i Unu da ih je u zadnji tren spasio od trovanja'

Voditeljica Nikolina Ristović ex Pišek prokomentirala je trenutnu životnu situaciju u kojoj se nalazi zbog smrti supruga Vidoja i zaključila da će 'istina na kraju, kao i voda, pronaći svoj put'. Na tu temu oglasila se i glazbenica Ida Prester (43) te je otkrila neke nepoznate detalje o njihovom zajedničkom životu.

- Nisam se nadala da će se pozicija žena na Balkanu iščitavati kroz moju situaciju. Ali, da, tu smo... Kažem "tu smo" jer mi je inbox pun stravičnih priča žena koje su prolazile isto šikaniranje, a njihova borba za djecu je predstavljena kao nepoštivanje obitelji preminulog. Dobra udovica je samo mrtva udovica - napisala je.

O cijeloj toj situaciji ubrzo se oglasila njezina prijateljica Ida, komentiravši kako je Vidoje nju i Unu obožavao.

- Na ovim prostorima se više od svega voli cipelariti lijepe žene kad su na dnu. Nema ništa slađe. I još jedna važna stvar koju ću vam reći iz prve ruke, jer sam Nikolinina prijateljica i družila sam se često s cijelom obitelji. Vidoje je Nikolinu i Unu obožavao - započela je Ida.

Prokomentirala je i Vidojevog oca, Vitora Ristovića poznatijeg kao Miša Grof.

- Sigurna sam da to sve zna i gospodin svekar. Zašto ovo sve sad radi Nikolini, i to javno, sasvim je nevjerojatno. Što bi Vidoje na ovo rekao? Tužna je to uspomena na sina jedinca. Nikolina Pišek drži se, proći će i to. Tu smo za tebe i za Unu - poručila je za kraj glazbenica.

Podsjetimo, suprug voditeljice Nikoline preminu je početkom svibnja u Beogradu. Nakon smrti voljenog supruga i sina, udovica i Vidojev otac Vitor, počeli su 'bitku putem medija'. I s jedne i s druge strane nizale su se teške optužbe, zbog čega su postali glavna tema javnosti. Pišek se na društvenim mrežama već nekoliko puta osvrnula na odnos s obitelji pokojnog supruga.

