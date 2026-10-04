Ida Prester otkrila probleme koje je imala s renovacijom: Pokazala uništeni novi parket

Glazbenica i televizijska voditeljica Ida Prester već neko vrijeme preuređuje djedovu kuću u Zagrebu. Sada je pratiteljima na društvenim mrežama pokazala s kakvim se velikim problemima susrela pri samom kraju radova.

Objavila je video u kojem je pokazala velike tamne mrlje na novom, svijetlom parketu. Objasnila je da se radi o stvrdnutom ljepilu koje radnik tijekom postavljanja drvenih daski nije na vrijeme obrisao.

Pojasnila je da je majstor uredno složio parket i odmah ga prekrio zaštitnom folijom, ostavivši višak ljepila na površini. Nekoliko mjeseci kasnije, tek nakon farbanja zidova i postavljanja rasvjete, obitelj je skinula foliju i dočekalo ih je vrlo neugodno iznenađenje.

​- Cijeli parket ostao je uflekan ljepilom koje nije uklonjeno na vrijeme, a sad se tragovi više ne mogu skinuti bez oštećenja završne obrade. Drvo je već upilo - naglasila je glazbenica u videu.

Foto: Instagram

Dodala je kako im se majstor Branko više ne javlja na pozive. Istaknula je da će se na mrlje morati naviknuti sve dok ne skupe novac za kompletnu zamjenu podne obloge, a pratitelje je upozorila da dobro paze koga angažiraju.

Pratitelji su joj u komentarima pružili veliku podršku, a mnogi su istaknuli kako unatoč problemu i dalje zvuči veselo i smireno. Neki su predložili rješenja poput ponovnog brušenja ili pažljivog korištenja acetona, dok su drugi podijelili vlastita negativna iskustva s radnicima.

*uz korištenje AI-ja





