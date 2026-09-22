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'FINALNI DOM'

'Iza nas je par prilično teških godina': Ida Prester podijelila je novost na koju je dugo čekala...

Piše Maša Mai Čigir,
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'Iza nas je par prilično teških godina': Ida Prester podijelila je novost na koju je dugo čekala...
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Foto: Instagram
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Ida Prester s pratiteljima je podijelila vijest kako se napokon seli u obiteljsku kuću koju je zajedno sa suprugom dugo renovirala

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Pjevačica i voditeljica, Ida Prester, otkrila je pratiteljima na društvenim mrežama veliku vijest kako se sa suprugom i djecom seli u kuću koju su dugo renovirali. 

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- Evo nas opet. Selidba. Koliko brojim, već 24. put u životu. Nadam se da je ovo posljednja. Živjela sam u 4 države, 5 gradova, u svakakvim kombinacijama, u podrumima, potkrovljima, studentskim domovima, neboderima, s cimerima, dečkima, mužem, a zadnjih godina i klince vučemo sa sobom. Umorila sam se, baš jesam - započela je voditeljica u objavi.

- Žao mi je što nisam nikad probala život na nekom drugom kontinentu. Žao mi je što nisam kao mlada konobarila u New Yorku, surfala u Australiji, što nisam bila au pair u Parizu. Ali valjda čovjek ne može odživjeti sve svoje moguće živote. Za ovaj jedan je valjda dosta - nastavila je Prester.

Foto: Instagram/Ida Prester

- Iscrpila nas je izgradnja, iza nas je par prilično teških godina. Nadam se da ćemo napokon naći svoj mir. I svoj finalni dom - rekla je na kraju objave Ida Prester.

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Objava o njenim selidbama oduševila je pratitelje koji prate kako napreduje renovacija obiteljske kuće koja je nekoć pripadala Idinom djedu, a kuća zelenkaste fasade nalazi usred šume i zelenila u elitnom zagrebačkom kvartu. Voditeljica je ranije otkrila da u kući nisu ostavili nijedan zid u neutralnoj boji jer su željeli prostor koji će odražavati njihov karakter, a ne pratiti trendove minimalističkih interijera.

Foto: Instagram/Ida Prester
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Podsjetimo, Ida Prester je od 2013. godine u braku sa srpskim poduzetnikom Ivanom Peševskim, a par ima dva sina - Roka i Rija. Obitelj je godinama živjela u glavnom gradu Srbije, a nakon toga su beogradsku adresu zamijenili zagrebačkom.

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