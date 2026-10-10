Otkrijte koji su filmovi najpopularniji na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan. Donosimo vam detaljan pregled top 10 najgledanijih naslova, njihove radnje i žanrove – inspirirajte se za sljedeći filmski maraton!
Idealno za vikend! Ove filmove Hrvati vole gledati na Netflixu
Netflix je ponovno iznenadio svojom raznolikom ponudom – donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih filmova u Hrvatskoj za ovaj tjedan. Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili još imate što nadoknaditi!
Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj
1. UNABOMBER
Film | Premijera: 25.09.2026. | Žanr: Triler | SAD
Pratite transformaciju Teda Kaczynskog od harvardskog genijalca do zloglasnog Unabombera. Nakon što je prošao kroz kontroverzne psihološke eksperimente profesora Henryja Murraya, Kaczynski postaje meta FBI agentice Joanne Miller. Film istražuje mračnu stranu ambicije i izolacije te posljedice koje ostavlja na društvo.
2. The Widower: 'Til Death Do Us Part
Film | Premijera: 30.09.2026. | Trajanje: 91 min | Žanr: Dokumentarni | SAD
Novinarka i detektiv otkrivaju istinu o šarmantnom ubojici čija je prošlost prepuna propalih brakova i sumnjivih smrti. Napeta dokumentarna priča o zločinu i prevari.
3. Doing Life
Film | Premijera: 02.10.2026. | Trajanje: 112 min | Žanr: Drama | SAD
Samohrana majka i zatvorenik započinju neočekivanu prepisku koja im otvara vrata iskupljenja, nade i ljubavi unatoč svim preprekama.
4. Schumacher '94 - The Birth of a Legend
Film | Premijera: 02.10.2026. | Žanr: Dokumentarni | Njemačka
Kroz intervjue i arhivske snimke, film oživljava prvu svjetsku titulu Michaela Schumachera i legendarne trenutke Formule 1 iz 1994. godine.
5. Dog Man
Film | Premijera: 24.01.2025. | Trajanje: 89 min | Žanr: Animirani | SAD
Nakon nesreće, policijski pas i njegov vlasnik prolaze kroz neobičnu operaciju koja ih spaja u jedno biće – Dog Mana. On sada mora zaustaviti zle planove superzločinca Peteya the Cata, a sve to uz mnogo humora i akcije.
6. The Whisper Man
Film | Premijera: 28.08.2026. | Trajanje: 111 min | Žanr: Krimić | SAD
Udovac i pisac kriminalističkih romana traži pomoć od otuđenog oca, bivšeg policajca, nakon što mu otmu osmogodišnjeg sina. Otkrivaju vezu s davno osuđenim serijskim ubojicom poznatim kao The Whisper Man.
7. Hanging Up
Film | Premijera: 16.02.2000. | Trajanje: 94 min | Žanr: Komedija | Njemačka
Tri sestre ponovno se zbližavaju dok se suočavaju sa skorom smrću svog mrzovoljnog oca, prema kojem nijedna nije gajila posebnu bliskost. Dirljiva i humoristična obiteljska priča.
8. Crazy Rich, Incredibly Broke
Film | Premijera: 01.10.2026. | Žanr: Komedija | Saudijska Arabija
Obitelj AlThahabi, poznata po bogatstvu i snobizmu, otkriva da nisu tako bogati kao što misle. Kako bi preživjeli, prisiljeni su lažirati svoj luksuzni život.
9. The Secret Woman
Film | Premijera: 28.08.2026. | Trajanje: 119 min | Žanr: Triler | Danska
Žena s amnezijom otkriva da ima obitelj i nasljedstvo brodarske tvrtke. Vraća se u svoj bogati, ali tajanstveni prošli život kako bi otkrila zašto je pobjegla.
10. The Mummy
Film | Premijera: 16.04.1999. | Trajanje: 124 min | Žanr: Avantura | SAD
Neustrašivi legionar Rick O'Connell otkriva ruševine Hamunaptre u Egiptu 1920-ih. Kada probudi drevnog svećenika Imhotepa, svijet se suočava s prijetnjom vječnog prokletstva.
*uz korištenje AI-ja
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