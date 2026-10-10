Idealno za vikend! Ove filmove Hrvati vole gledati na Netflixu

Netflix je ponovno iznenadio svojom raznolikom ponudom – donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih filmova u Hrvatskoj za ovaj tjedan. Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj

1. UNABOMBER

Film | Premijera: 25.09.2026. | Žanr: Triler | SAD

Pratite transformaciju Teda Kaczynskog od harvardskog genijalca do zloglasnog Unabombera. Nakon što je prošao kroz kontroverzne psihološke eksperimente profesora Henryja Murraya, Kaczynski postaje meta FBI agentice Joanne Miller. Film istražuje mračnu stranu ambicije i izolacije te posljedice koje ostavlja na društvo.

2. The Widower: 'Til Death Do Us Part

Film | Premijera: 30.09.2026. | Trajanje: 91 min | Žanr: Dokumentarni | SAD

Novinarka i detektiv otkrivaju istinu o šarmantnom ubojici čija je prošlost prepuna propalih brakova i sumnjivih smrti. Napeta dokumentarna priča o zločinu i prevari.

3. Doing Life

Film | Premijera: 02.10.2026. | Trajanje: 112 min | Žanr: Drama | SAD

Samohrana majka i zatvorenik započinju neočekivanu prepisku koja im otvara vrata iskupljenja, nade i ljubavi unatoč svim preprekama.

4. Schumacher '94 - The Birth of a Legend

Film | Premijera: 02.10.2026. | Žanr: Dokumentarni | Njemačka

Kroz intervjue i arhivske snimke, film oživljava prvu svjetsku titulu Michaela Schumachera i legendarne trenutke Formule 1 iz 1994. godine.

5. Dog Man

Film | Premijera: 24.01.2025. | Trajanje: 89 min | Žanr: Animirani | SAD

Nakon nesreće, policijski pas i njegov vlasnik prolaze kroz neobičnu operaciju koja ih spaja u jedno biće – Dog Mana. On sada mora zaustaviti zle planove superzločinca Peteya the Cata, a sve to uz mnogo humora i akcije.

6. The Whisper Man

Film | Premijera: 28.08.2026. | Trajanje: 111 min | Žanr: Krimić | SAD

Udovac i pisac kriminalističkih romana traži pomoć od otuđenog oca, bivšeg policajca, nakon što mu otmu osmogodišnjeg sina. Otkrivaju vezu s davno osuđenim serijskim ubojicom poznatim kao The Whisper Man.

7. Hanging Up

Film | Premijera: 16.02.2000. | Trajanje: 94 min | Žanr: Komedija | Njemačka

Tri sestre ponovno se zbližavaju dok se suočavaju sa skorom smrću svog mrzovoljnog oca, prema kojem nijedna nije gajila posebnu bliskost. Dirljiva i humoristična obiteljska priča.

8. Crazy Rich, Incredibly Broke

Film | Premijera: 01.10.2026. | Žanr: Komedija | Saudijska Arabija

Obitelj AlThahabi, poznata po bogatstvu i snobizmu, otkriva da nisu tako bogati kao što misle. Kako bi preživjeli, prisiljeni su lažirati svoj luksuzni život.

9. The Secret Woman

Film | Premijera: 28.08.2026. | Trajanje: 119 min | Žanr: Triler | Danska

Žena s amnezijom otkriva da ima obitelj i nasljedstvo brodarske tvrtke. Vraća se u svoj bogati, ali tajanstveni prošli život kako bi otkrila zašto je pobjegla.

10. The Mummy

Film | Premijera: 16.04.1999. | Trajanje: 124 min | Žanr: Avantura | SAD

Neustrašivi legionar Rick O'Connell otkriva ruševine Hamunaptre u Egiptu 1920-ih. Kada probudi drevnog svećenika Imhotepa, svijet se suočava s prijetnjom vječnog prokletstva.

*uz korištenje AI-ja

