IDEM će nastupiti kao poseban gost grupe Buč Kesidi u Areni

Grupa IDEM, iza koje stoji zagrebački kantautor i multiinstrumentalist Antun Aleksa, nastupit će kao specijalni gost grupe Buč Kesidi na koncertu u zagrebačkoj Areni 24. siječnja 2026. godine, objavio je organizator koncerta agencija LAA.

Za ovaj dogovor kriv je zapravo IDEM-ov post na Instagramu - između 50-tak ideja gdje bi trebao nastupati (u dvorištima, skate parkovima, na roštiljima, maturalnim zabavama, faksevima, dnevnim boravcima i, naravno, Vjesniku) bio je i prijedlog Buč Kesidija da dođe u Arenu. Nakon što je masa fanova potvrdila da je to dobra ideja Antun je za svaki slučaj još jednom provjerio s bendom i nova "bromanca" je rođena.

Zagreb: Bend IDEM gang koncertom na Cvjetnom otvorio novi program 5 do 12 od Novog prostora kulture | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Na krilima sjajnog debija „POYY“ i singlova kao što su „Žujice“, „ŠtetaŠtetaŠteta“ i „Nikad ne ne idem van“ IDEM je postao najtraženiji regionalni indie izvođač, čija je fan baza brzo narasla. Album mu je donio tri Rock&OFF nagrade, Porinovo priznanje za najboljeg novog izvođača i velik broj svirki po Hrvatskoj i regiji.

Velika očekivanja od nasljednika u potpunosti su opravdana kada je službeno predstavljen album „CIAO“, koji već ranije najavio singlovima singlovima „Raspadam“, “Jadanja” i „Slušat pank“.

Pančevački dvojac Buč Kesidi, najznačajnije regionalno glazbeno ime u zadnjih nekoliko godina, održat će najveći samostalni koncert do sada u Areni Zagreb u subotu, 24. siječnja 2026. godine. Zoran Zarubica (bubnjevi, vokal) i Luka Racić (gitara, vokal) nastupom u Areni označavaju stepenicu više u svom radu, a na velikom disco rock’n’roll tulumu protutnjat će kroz svoje hitove i predstaviti nove pjesme.

Foto: sandra simunovic/pixsell

IDEM nije jedini koji će svojim mini nastupom dati podršku najvećem Buč Kesidi koncertu do sada, novi gosti bit će objavljeni uskoro, najavljuje organizator.