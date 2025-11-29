Pančevački dvojac Buč Kesidi, najznačajnije regionalno glazbeno ime u zadnjih nekoliko godina, održat će najveći samostalni koncert do sada u Areni Zagreb u subotu, 24. siječnja 2026. godine
IDEM će nastupiti kao poseban gost grupe Buč Kesidi u Areni
Grupa IDEM, iza koje stoji zagrebački kantautor i multiinstrumentalist Antun Aleksa, nastupit će kao specijalni gost grupe Buč Kesidi na koncertu u zagrebačkoj Areni 24. siječnja 2026. godine, objavio je organizator koncerta agencija LAA.
Za ovaj dogovor kriv je zapravo IDEM-ov post na Instagramu - između 50-tak ideja gdje bi trebao nastupati (u dvorištima, skate parkovima, na roštiljima, maturalnim zabavama, faksevima, dnevnim boravcima i, naravno, Vjesniku) bio je i prijedlog Buč Kesidija da dođe u Arenu. Nakon što je masa fanova potvrdila da je to dobra ideja Antun je za svaki slučaj još jednom provjerio s bendom i nova "bromanca" je rođena.
Na krilima sjajnog debija „POYY“ i singlova kao što su „Žujice“, „ŠtetaŠtetaŠteta“ i „Nikad ne ne idem van“ IDEM je postao najtraženiji regionalni indie izvođač, čija je fan baza brzo narasla. Album mu je donio tri Rock&OFF nagrade, Porinovo priznanje za najboljeg novog izvođača i velik broj svirki po Hrvatskoj i regiji.
Velika očekivanja od nasljednika u potpunosti su opravdana kada je službeno predstavljen album „CIAO“, koji već ranije najavio singlovima singlovima „Raspadam“, “Jadanja” i „Slušat pank“.
Pančevački dvojac Buč Kesidi, najznačajnije regionalno glazbeno ime u zadnjih nekoliko godina, održat će najveći samostalni koncert do sada u Areni Zagreb u subotu, 24. siječnja 2026. godine. Zoran Zarubica (bubnjevi, vokal) i Luka Racić (gitara, vokal) nastupom u Areni označavaju stepenicu više u svom radu, a na velikom disco rock’n’roll tulumu protutnjat će kroz svoje hitove i predstaviti nove pjesme.
IDEM nije jedini koji će svojim mini nastupom dati podršku najvećem Buč Kesidi koncertu do sada, novi gosti bit će objavljeni uskoro, najavljuje organizator.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+