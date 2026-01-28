Obavijesti

SAMOSTALNI KONCERT

IDEM najavio nastup na Šalati

Piše HINA.,
Posljednji veliki zagrebački koncert ljeta je poznat, na stadion Šalata u subotu, 12. rujna, stiže IDEM, indie grupa iza koje stoji zagrebački kantautor i multiinstrumentalist Antun Aleksa

U svega tri godine, od ideje koja je stvorena da prije svega živi na pozornicama poput one u KSET-u ili Attacku, IDEM se bez ikakvog problema, u dva jednostavna koraka, probio do stadiona. Ne postoji niti jedan izvođač naše nezavisne scene kojem je to uspjelo.

Mada je već osjetio kako je nastupati na omiljenom gradskom koncertnom prostoru kad je bio gost Baby Lasagni, Antun Aleksa će sa svojim bendom u rujnu ove godine po prvi put na Šalati odsvirati samostalan koncert. Tamo su ga dovela dva indie post pop punk albuma – „POYY“ iz 2023. i „CIAO“ iz 2024.

Na krilima sjajnog debija „POYY“ i singlova kao što su „Žujice“, „ŠtetaŠtetaŠteta“ i „Nikad ne ne idem van“ IDEM je postao najuzbudljiviji novi nezavisni izvođač ovih prostora. Album mu je donio tri Rock&OFF nagrade, Porinovo priznanje za najboljeg novog izvođača te velik broj svirki po Hrvatskoj i regiji.

Puno se očekivalo od nasljednika, albuma „CIAO“ objavljenog 11. studenog 2024. godine, koji je na kraju završio u vrhu apsolutno svih godišnjih top lista albuma.

Nakon što je bez problema prošle godine rasprodao Tvornicu kulture i Boogaloo dan za danom, sljedeća logična stepenica za jednog od najtraženijih indie izvođača u regiji je, dakako, stadion Šalata.

