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Idete na koncert Nicka Cavea u Puli? Evo što morate znati...

Piše 24sata,
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Idete na koncert Nicka Cavea u Puli? Evo što morate znati...
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Nick Cave održao je koncert u Areni Zagreb | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Legendarni Nick Cave & The Bad Seeds u utorak i srijedu nastupaju u pulskoj Areni, a ovdje pročitajte sve što trebate znati ako idete na koncert

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Nick Cave & The Bad Seeds dva puta su rasprodali Arenu u Puli, a brojno obožavatelji koji su uspjeli na vrijeme kupiti kartu jedva čekaju taj spektakl. Prvi termin, 5. kolovoza, rasprodan je u samo pet dana, pa je zbog interesa naknadno dodan i 4. kolovoza. 

Oba koncerta trebala bi biti prilično slična, s istom postavom i praktički istim repertoarom. Set-liste se od grada do grada mijenjaju za pjesmu-dvije, pa je moguće da pulske večeri neće biti identične, ali strukturno očekujte isti koncert. Razlika u trajanju na programu nije najavljena, piše Muzika.hr.

Organizator je objavio satnicu: vrata Arene otvaraju se u 19:00, a bend na pozornicu izlazi u 21:00 obje večeri. Predgrupe nema. Molba je da se dođe na vrijeme kako se ne bi stvarala gužva. Pulski centar u ljetnim satima gubi na propusnosti, a Arena je u samoj jezgri, pa je najpametnije parkirati dalje od amfiteatra i ostatak prošetati.

Foto: PROMO

Na šankovima je plaćanje isključivo karticom. Od tekućina se unosi jedino voda u prozirnoj plastičnoj boci od pola litre bez čepa. Zabranjeni su hrana i piće, staklo, gelovi i aerosoli, kišobrani, selfie štapovi, laserski pokazivači, bicikli, skuteri i role te sve što spada pod oružje i sredstva za samoobranu, uključujući papreni sprej i elektrošoker. Dronovi i profesionalna foto-video oprema ne ulaze bez odobrenja. Torbe i ruksaci dopušteni su do A4 formata; glomazne torbe, transparenti i zastave ostaju vani. Životinje ne ulaze, uz iznimku pasa vodiča.

Pulski koncerti dio su europskog ljetnog dijela turneje uz osamnaesti studijski album benda, Wild God. Open-air dionica krenula je 10. lipnja u dvorcu Malahide kraj Dublina, a završava 28. kolovoza na festivalu Rock en Seine u Francuskoj. Na sceni uz Cavea stoji ekipa koja mu je desetljećima temelj: Warren Ellis, Colin Greenwood, Jim Sclavunos, George Vjestica, Larry Mullins i Carly Paradis.

Nick Cave održao je koncert u Areni Zagreb
Nick Cave održao je koncert u Areni Zagreb | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)

Koncerti traju blizu tri sata i prolaze kroz sve faze karijere. Na otvaranju u Malahideu bend je krenuo s Get Ready for Love i From Her to Eternity, kroz set provukao Tupelo, Carnage, Joy, Red Right Hand i Into My Arms, a na bis izveo Papa Won’t Leave You, Henry, Jubilee Street, The Weeping Song i A Rainy Night in Soho. Okosnica ostaje stabilna od grada do grada, uz sitne izmjene, pa Cave zna ubaciti i rijetkosti; u Malahideu je posegnuo za Train Long-Suffering s albuma The Firstborn Is Dead iz 1985., koji se rijetko izvodi od te turneje.

Ako pak niste uspjeli kupiti ulaznica za Arenu, druga najbliža prilika u regiji je Beograd. Bend se nakon devet godina vraća u srpsku prijestolnicu, 7. kolovoza 2026., na Donji grad Kalemegdana. 

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