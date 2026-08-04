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NICK CAVE&THE BAD SEEDS

Princ tame večeras osvaja Pulu

Piše 24sata,
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Princ tame večeras osvaja Pulu
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Foto: Valentin Flauraud
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Karizmatični australski pjevač večeras prvi put nastupa u pulskoj Areni, a nastup ima i u srijedu. Prije nekoliko dana iznenadnim koncertom oduševio je Brighton

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Dvije godine nakon posljednjeg nastupa u Hrvatskoj u zagrebačkoj Areni, veliki Nick Cave & The Bad Seeds prvi će put nastupiti u drugoj Areni, onoj pulskoj. Rasprodani koncerti 4. i 5. kolovoza dio su monumentalne europske ljetne turneje kojom se Cave i bend vraćaju na velike pozornice i festivale diljem kontinenta. Njihov repertoar obuhvaća pjesme iz svih ranijih razdoblja karijere.

Neuobičajena uvertira u nastupe u Hrvatskoj zbila se u petak u Brightonu, gradu uz koji je Cave neraskidivo vezan. Glasina o tajnom, nenajavljenom nastupu Cavea i benda na krovu kultne prodavaonice ploča Resident Records u Brightonu privukla je stotine ljudi. Točno u 11 sati glazbena ikona koja je desetljećima živjela u Brightonu izašla je na maleni balkon, samo nekoliko sati prije svog jedinog ovogodišnjeg britanskog koncerta u obližnjem Preston Parku.

Nick Cave i The Bad Seeds nastupili su na 60. Montreux Jazz Festivalu
Foto: Valentin Flauraud

Nastup na krovu otvorili su apokaliptičnom bukom pjesme “Train Long Suffering” iz 1985. godine.

​- Hvala vam. J****i Brighton! Kakva stvar za raditi - dobacio je Cave uz osmijeh.

Za mnoge fanove nastup u Brightonu imao je posebnu težinu.

​- Ovo je za njega svojevrsni povratak kući. Dugo je živio ovdje prije nego što se odselio nakon smrti sina, tako da je sve prilično dirljivo - objasnila je Lisa iz Edinburgha za britanske medije.

Iste večeri u Preston Parku svirali su pred 45.000 ljudi. Uz podršku bendova kao što su The Flaming Lips i English Teacher, Cave i The Bad Seeds odsvirali su maratonski koncert, a poseban trenutak večeri bio je kad im se na pozornici pridružila Kylie Minogue za emotivnu izvedbu njihova kultnog dueta “Where The Wild Roses Grow”. Između Brightona i prvog nastupa u pulskoj Areni, Cave je “ugurao” i koncert u Dresdenu. 

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