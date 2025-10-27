Kandidate Masterchefa očekuje težak 'zero waste' izazov: 'Četiri namirnice - četiri komponente'

U novom izazovu u MasterChefu fokus će biti na potpunoj iskoristivosti namirnica, a pred natjecatelje će biti postavljeni jasni, ali nimalo jednostavni uvjeti. Na svojim će radnim jedinicama zateći dvije kutije. U većoj će se nalaziti svega četiri namirnice: svinjska vratina, cvjetača, jabuka i ljutika. 'Iako se čini malo, može se tu svašta', komentirat će Antonija Rittuper sa znatiželjom. No to će biti tek početak.

Od kandidata će se očekivati da od te četiri namirnice pripreme tanjur s jednako toliko komponenti. 'Imate četiri namirnice i želimo četiri komponente. Želimo maksimalnu iskorištenost namirnica', uputit će ih Goran Kočiš. Uz to, dobit će i dvije zdjele – jednu za ostatke namirnica koje ne iskoriste i jednu za otpad. Sve će se mjeriti, pratiti i analizirati.

Manja kutija skrivati će set začina, a svaki će tim dobiti različitu kombinaciju. 'Ne trebate iskoristiti sve začine, samo one za koje smatrate da će dati najbolji balans u jelu', savjetovat će ih Stjepan Vukadin. No i sam će napomenuti: 'U začinima ima dosta zamki. Ja ne bih koristio butargu.'

Za izradu jela dobit će točno 45 minuta. Antonija će priznati: 'Meni je tih 45 minuta premalo. Fokus mi je baviti se s iskoristivosti te četiri namirnice i znam da će mi tu ići najviše vremena.'

Ulazak u kuhinju bit će za neke izvor uzbuđenja, a za druge razlog za oprez. 'Veselim se, ali sam i na oprezu jer ne znam što me čeka. Strah me je vremena i da me čeka neka namirnica koju ne poznajem', reći će Tatjana Krolo koja je tek izborila svoj ulazak u MasterChef.

Žiri će ostati hladne glave, a kušat će samo ono što im privuče pažnju. Kako će se tko snaći, ovisit će o tome tko će u kuhanju prepoznati ono što se ne smije baciti. Tko će u tome biti najuspješniji, a koga zbog neekonomične raspodjele namirnica čeka stres test, ne propustite doznati u novoj uzbudljivoj epizodi MasterChefa.