Obavijesti

Show

Komentari 0
NAJZAHTJEVNIJI U SEZONI

Kandidate Masterchefa očekuje težak 'zero waste' izazov: 'Četiri namirnice - četiri komponente'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Kandidate Masterchefa očekuje težak 'zero waste' izazov: 'Četiri namirnice - četiri komponente'
4
Foto: Nova Tv

Pred kandidatima popularnog kulinarskog showa je novi zadatak. Morat će se snaći s ograničenim brojem namirnica te vremenom za koje će misliti da im nije dovoljno

U novom izazovu u MasterChefu fokus će biti na potpunoj iskoristivosti namirnica, a pred natjecatelje će biti postavljeni jasni, ali nimalo jednostavni uvjeti. Na svojim će radnim jedinicama zateći dvije kutije. U većoj će se nalaziti svega četiri namirnice: svinjska vratina, cvjetača, jabuka i ljutika. 'Iako se čini malo, može se tu svašta', komentirat će Antonija Rittuper sa znatiželjom. No to će biti tek početak.

ANALIZA KUHANJA Kandidati Masterchefa večeras će se boriti s mozgom, jezikom i ušima, no hoće li žiri biti sretan?
Kandidati Masterchefa večeras će se boriti s mozgom, jezikom i ušima, no hoće li žiri biti sretan?

Od kandidata će se očekivati da od te četiri namirnice pripreme tanjur s jednako toliko komponenti. 'Imate četiri namirnice i želimo četiri komponente. Želimo maksimalnu iskorištenost namirnica', uputit će ih Goran Kočiš. Uz to, dobit će i dvije zdjele – jednu za ostatke namirnica koje ne iskoriste i jednu za otpad. Sve će se mjeriti, pratiti i analizirati.

Foto: Nova Tv

Manja kutija skrivati će set začina, a svaki će tim dobiti različitu kombinaciju. 'Ne trebate iskoristiti sve začine, samo one za koje smatrate da će dati najbolji balans u jelu', savjetovat će ih Stjepan Vukadin. No i sam će napomenuti: 'U začinima ima dosta zamki. Ja ne bih koristio butargu.'

Foto: Nova Tv

Za izradu jela dobit će točno 45 minuta. Antonija će priznati: 'Meni je tih 45 minuta premalo. Fokus mi je baviti se s iskoristivosti te četiri namirnice i znam da će mi tu ići najviše vremena.'

NOVI IZAZOV Nominacije za stres test večeras će u Masterchefu donijeti prave napetosti: 'Neki igraju igrice'
Nominacije za stres test večeras će u Masterchefu donijeti prave napetosti: 'Neki igraju igrice'

Ulazak u kuhinju bit će za neke izvor uzbuđenja, a za druge razlog za oprez. 'Veselim se, ali sam i na oprezu jer ne znam što me čeka. Strah me je vremena i da me čeka neka namirnica koju ne poznajem', reći će Tatjana Krolo koja je tek izborila svoj ulazak u MasterChef.

Foto: Nova Tv

Žiri će ostati hladne glave, a kušat će samo ono što im privuče pažnju. Kako će se tko snaći, ovisit će o tome tko će u kuhanju prepoznati ono što se ne smije baciti. Tko će u tome biti najuspješniji, a koga zbog neekonomične raspodjele namirnica čeka stres test, ne propustite doznati u novoj uzbudljivoj epizodi MasterChefa.

kraj tjedna Kraj puta za Josipa Barišića: Nakon stres testa odlazi iz MasterChef kuhinje
Kraj puta za Josipa Barišića: Nakon stres testa odlazi iz MasterChef kuhinje

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!
SLAVNE DAME

Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No, kako njihovi brojni fanovi ne bi mislili da one uvijek tako izgledaju, neke od njih ponekad podijele i kako izgledaju bez šminke i bez filtera
Mirna Posavec u 'Život na vagi' ušla je sa 135 kg, a skinula 50 kg: Evo kako danas izgleda...
I DALJE MARLJIVO VJEŽBA

Mirna Posavec u 'Život na vagi' ušla je sa 135 kg, a skinula 50 kg: Evo kako danas izgleda...

Bivša kandidatkinja četvrte sezone popularnog realityja danas redovito dijeli fotografije iz teretane, kao i zdrave i ukusne recepte. Sve ono što je u showu naučila, toga se i pridržava, a ranije je operacijama skinula kožu
Filipinac Nicolas Ypil pjesmom oduševio žiri, vidno ganuta Martina stisla je zlatni gumb
SUPERTALENT

Filipinac Nicolas Ypil pjesmom oduševio žiri, vidno ganuta Martina stisla je zlatni gumb

'Nikad nisam bio na velikoj pozornici. Uvijek vjerujem u pravo vrijeme i pravo mjesto. I ovo je moje vrijeme i moje mjesto', poručio je Nicolas u suzama, koji posljednje tri godine živi i radi u Puli kao sobar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025