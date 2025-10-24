Obavijesti

Show

Komentari 0
kraj tjedna

Kraj puta za Josipa Barišića: Nakon stres testa odlazi iz MasterChef kuhinje

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Kraj puta za Josipa Barišića: Nakon stres testa odlazi iz MasterChef kuhinje
6
Foto: NovaTV

U stres testu, koji je ovaj put donio rekonstrukciju nagrađivanog jela chefa Gorana Kočiša – bifteka s marelicom – najlošiji tanjur imao je Josip Barišić, čime je njegovo sudjelovanje u natjecanju završilo

MasterChef kuhinja ponovno je postala poprište kulinarske drame, odlučnih poteza i neočekivanih obrata. U stres testu, koji je ovaj put donio rekonstrukciju nagrađivanog jela chefa Gorana Kočiša – bifteka s marelicom – najlošiji tanjur imao je Josip Barišić, čime je njegovo sudjelovanje u natjecanju završilo. 

Budući da se kuhalo po jelu koje je Goran pripremao pod mentorstvom njegove razrednice Ljubice Mihaljević, koja zbog spriječenosti nije mogla biti prisutna, kandidatima je ispričao: „Na natjecanju Gastro 2000. radio sam glavno jelo. To jelo je osvojilo treće mjesto. Zato sam odlučio da ću to jelo raditi za vas kako bi ga vi replicirali.“ Iako je izgledalo jednostavno, zadatak je nosio niz tehničkih zamki – od termičke obrade bifteka do precizne konzistencije umaka. 

Foto: NovaTV

Uoči kuhanja, Otto Grundmann odlučio je iskoristiti karticu imuniteta na Selmu Karić, čime ju je izuzeo iz izazova. Saznanje da Otto ima karticu imuniteta potaknula je Tatjanu Krolo da zaključi da je Otto jedan od boljih kuhara u natjecanju te je upravo njega izabrala za pomoćnika s galerije. Svoj izbor objasnila je još i riječima: „Treba mi netko tko je staložen i organiziran, a ne netko tko će vikati na mene.“ Mark Ettinger oslonio se na Endrinu Muqaj, dok je Josip odlučio kuhati sam. „Želim kuhati sam, bez pomoćnika“, objasnio je. 

NOVI IZAZOV Nominacije za stres test večeras će u Masterchefu donijeti prave napetosti: 'Neki igraju igrice'
Nominacije za stres test večeras će u Masterchefu donijeti prave napetosti: 'Neki igraju igrice'

Na kraju kuhanja, upravo se Tatjana istaknula: „Je li moguće da sam ja to doživjela? Već sezonama gledam kako kandidati izlaze pred žiri s repliciranim jelima i mislim kako bih i ja to voljela. A sada i jesam“, izjavila je. Njezin tanjur bio je najbliži originalu. Chef Goran istaknuo je: „To je tanjur koji se najviše približio mom jelu. Ima dosta umaka, što u ostalim tanjurima uopće nije bilo.“ Povrće je bilo dobro obrađeno, umak precizne gustoće, a meso pravilno pečeno. „Vi ste danas napravili najbolji tanjur“, priopćio joj je chef Stjepan Vukadin, čime je Tatjana službeno postala nova članica zelenog tima. 

Foto: NovaTV

Za razliku od nje, Josip se suočio s brojnim pogreškama – povrće nije bilo dovoljno termički obrađeno, krumpir je bio premastan, a biftek je prerezao prije serviranja, što je uzrokovalo gubitak sokova. „Biftek si prerezao te su svi sokovi iscurili van“, rekao mu je chef Goran, a Josip je pojasnio: „Mislio sam da je tako bilo na pokaznom tanjuru.“ 

Na kraju, Josip se oprostio od MasterChefa poručivši: „MasterChef putovanje mi je bilo jako zabavno, bilo je jako lijepo iskustvo.“ No, priznao je i da ga je dinamika unutar vile emotivno iscrpila: „Povrijedilo me što nema ljudskosti, nema razumijevanja, svatko gleda na sebe. Nemam strpljenja za takve ljude.“ Dodao je i da mu profesionalna kuhinja ipak nije bliska: „Nastavit ću kuhati amaterski, ne profesionalno. Vidio sam da je to nije za mene.“ 

NOVA EPIZODA Zbog kaotične atmosfere u MasterChef kuhinji crveni tim izgubio je slavonski izazov
Zbog kaotične atmosfere u MasterChef kuhinji crveni tim izgubio je slavonski izazov

Tatjanin trijumf i Josipov oproštaj obilježili su epizodu MasterChefa koja je pokazala da ovaj show ne traži samo kuharsku vještinu, već i snagu karaktera. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovi slavni izgubili su život u teškim nesrećama: Stradali su u trenucima najveće slave
VELIKE TRAGEDIJE

FOTO Ovi slavni izgubili su život u teškim nesrećama: Stradali su u trenucima najveće slave

Hrvatsku i svijet više je puta potresla vijest o tragičnoj smrti poznatih osoba, a mnogi se vrlo dobro sjećaju gdje su se nalazili u trenutku kada su čuli da je poginuo Dražen Petrović. princeza Diana, Grace Kelly, Ena Begović, James Dean...
Laura Prgomet za 24sata: 'Veza Šime i Maje je jeftin trik, a ja bih htjela opet povećati grudi'
ŽIVOT NAKON SHOWA

Laura Prgomet za 24sata: 'Veza Šime i Maje je jeftin trik, a ja bih htjela opet povećati grudi'

Laura Prgomet, zvijezda 'Gospodina Savršenog' pričala je za 24sata o životu nakon showa. Skandali su prošlost, sada želi obitelj. Otkrila je sve o plastičnim operacijama i kritikama na ljubavne veze
Mislav iz 'Života na vagi' danas izgleda i živi kao novi čovjek
POBJEDNIK SEDME SEZONE

Mislav iz 'Života na vagi' danas izgleda i živi kao novi čovjek

Kad je zakoračio u sedmu sezonu 'Života na vagi', Mislav Šepić iz Velike Gorice imao je 171 kilogram i želju da svoj život promijeni iz temelja. Godinama se borio s viškom kilograma, a ta borba nije bila samo fizička. Iza nje su stajale godine tuge, stresa i potiskivanja emocija. Danas, gotovo 80 kilograma lakši, kaže da živi onako kako je oduvijek želio - zdravo i aktivno.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025