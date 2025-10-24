Kraj puta za Josipa Barišića: Nakon stres testa odlazi iz MasterChef kuhinje

MasterChef kuhinja ponovno je postala poprište kulinarske drame, odlučnih poteza i neočekivanih obrata. U stres testu, koji je ovaj put donio rekonstrukciju nagrađivanog jela chefa Gorana Kočiša – bifteka s marelicom – najlošiji tanjur imao je Josip Barišić, čime je njegovo sudjelovanje u natjecanju završilo.

Budući da se kuhalo po jelu koje je Goran pripremao pod mentorstvom njegove razrednice Ljubice Mihaljević, koja zbog spriječenosti nije mogla biti prisutna, kandidatima je ispričao: „Na natjecanju Gastro 2000. radio sam glavno jelo. To jelo je osvojilo treće mjesto. Zato sam odlučio da ću to jelo raditi za vas kako bi ga vi replicirali.“ Iako je izgledalo jednostavno, zadatak je nosio niz tehničkih zamki – od termičke obrade bifteka do precizne konzistencije umaka.

Foto: NovaTV

Uoči kuhanja, Otto Grundmann odlučio je iskoristiti karticu imuniteta na Selmu Karić, čime ju je izuzeo iz izazova. Saznanje da Otto ima karticu imuniteta potaknula je Tatjanu Krolo da zaključi da je Otto jedan od boljih kuhara u natjecanju te je upravo njega izabrala za pomoćnika s galerije. Svoj izbor objasnila je još i riječima: „Treba mi netko tko je staložen i organiziran, a ne netko tko će vikati na mene.“ Mark Ettinger oslonio se na Endrinu Muqaj, dok je Josip odlučio kuhati sam. „Želim kuhati sam, bez pomoćnika“, objasnio je.

Na kraju kuhanja, upravo se Tatjana istaknula: „Je li moguće da sam ja to doživjela? Već sezonama gledam kako kandidati izlaze pred žiri s repliciranim jelima i mislim kako bih i ja to voljela. A sada i jesam“, izjavila je. Njezin tanjur bio je najbliži originalu. Chef Goran istaknuo je: „To je tanjur koji se najviše približio mom jelu. Ima dosta umaka, što u ostalim tanjurima uopće nije bilo.“ Povrće je bilo dobro obrađeno, umak precizne gustoće, a meso pravilno pečeno. „Vi ste danas napravili najbolji tanjur“, priopćio joj je chef Stjepan Vukadin, čime je Tatjana službeno postala nova članica zelenog tima.

Foto: NovaTV

Za razliku od nje, Josip se suočio s brojnim pogreškama – povrće nije bilo dovoljno termički obrađeno, krumpir je bio premastan, a biftek je prerezao prije serviranja, što je uzrokovalo gubitak sokova. „Biftek si prerezao te su svi sokovi iscurili van“, rekao mu je chef Goran, a Josip je pojasnio: „Mislio sam da je tako bilo na pokaznom tanjuru.“

Na kraju, Josip se oprostio od MasterChefa poručivši: „MasterChef putovanje mi je bilo jako zabavno, bilo je jako lijepo iskustvo.“ No, priznao je i da ga je dinamika unutar vile emotivno iscrpila: „Povrijedilo me što nema ljudskosti, nema razumijevanja, svatko gleda na sebe. Nemam strpljenja za takve ljude.“ Dodao je i da mu profesionalna kuhinja ipak nije bliska: „Nastavit ću kuhati amaterski, ne profesionalno. Vidio sam da je to nije za mene.“

Tatjanin trijumf i Josipov oproštaj obilježili su epizodu MasterChefa koja je pokazala da ovaj show ne traži samo kuharsku vještinu, već i snagu karaktera.