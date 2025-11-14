Igor Geržina rasplesao publiku na dvosatnom spektaklu u zagrebačkoj Tvornici Kulture

Iako je na sceni više od 30 godina, Igor Geržina na Martinje 11. studenog prvi je put nastupio u Tvornici Kulture. Uz moćan zvuk saksofona, publika je na dvosatnoj svirci uživala u instrumentalnim izvedbama svjetskih i domaćih hitova klasične, jazz i pop glazbe u crossover aranžmanima kao i u kompozicijama s Igorovih autorskih albuma. No koncert ‘Crossover Experience’ bio je drugačiji od onoga što je naš najnagrađivaniji saksofonist ranije radio. To je pokazala rasplesana i raspjevana publika jer je Geržini i ansamblu od 10 glazbenika, uključujući gudački kvartet Zadar Strings, cijelo vrijeme aplaudirala kao da su na rock nastupu što govori kako su uživali u vrhunskim izvedbama ovog ‘majstora saksofona’.

Foto: Pavao Bobinac

Koncert je otvorio izvedbom ‘Adagia’ u suvremenom aranžmanu, koji je odmah nagovijestio da slijedi glazbeno putovanje izvan žanrovskih okvira. Posebno emotivan trenutak bio je hommage suradnicima i prijateljima Dinu Dvorniku i Massimu. Bila je to večer puna emocija te posebne povezanosti Igora i publike, a najveće oduševljenje izazvao je trenutak kada se spustio s pozornice i zasvirao među prisutnima.

- ‘Crossover Experience’ je novi koncept koji sam prvi put isprobao. Čini mi se da je sve sjelo na svoje mjesto: unutarnje zadovoljstvo, način na koji se veliki ansambl stopio u priču, sjajni gosti, a šlag na torti je izvrsna reakcija publike, čije tople i emotivne komentare primam iz sata u sat - rekao je Geržina.

Posebni gosti bili su Jacques Houdek, prvakinja Opere HNK-a u Zagrebu, Valentina Fijačko Kobić i pobjednica hrvatskog Supertalenta, Chriztel Renae Aceveda. Tako je mlada Filipinka očarala izvedbom hita Whitney Houston, ‘I Will Always Love You’, operna diva vokalnu raskoš pokazala je interpretacijom ‘Besame Mucho’ dok je Houdek još jednom potvrdio da ga s razlogom zovu ‘Gospodin Glas’ otpjevavši ‘You Raise Me Up’.

Foto: Pavao Bobinac

- Ne sjećam se kad sam u Hrvatskoj slušao bolje glazbenike i bila mi je čast biti na pozornici s ovakvim umjetnicima. Možda za ovakav koncert ne čekaju milijuni ljudi, ali ovakvi glazbenici, set lista i atmosfera vrijede više od milijuna. Čestitke ekipi i Geržini, koji ne odustaje od standarda kvalitete. Nema vas svijet! Za mene ste vrh vrhova - izjavio je Houdek.

Martinjska večer završila je bisom i velikim pljeskom, a to govori kako dobra glazba ne poznaje granice žanrova.