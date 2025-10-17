Igor Kojić opet ljubi? Ulovili ga na koncertu s lijepom brinetom

Svega nekoliko mjeseci nakon što se razveo od svoje druge supruge, Igor Kojić pojavio se na koncertu svog oca Dragana Kojića Kebe s tajanstvenom brinetom, a srpski mediji smatraju da mu je upravo to nova partnerica.

Lijepa djevojka sjedila je u loži pored nasmijanog Igora i njegove majke Olje Kojić. Nakon što su shvatili da su privukli pozornost fotografskih objektiva, par se razdvojio i tako proveo ostatak večeri, piše srpski Blic. Fotografije njihovog druženja mogu se pogledati ovdje.

Foto: Instagram/Screenshoot

Prije samo tri mjeseca, sin srpskog pjevača razveo se od 15 godina mlađe supruge Sofije Dacić. Vjenčali su se početkom ove godine, no brak nije potrajao. Sofija se trenutno natječe u showu 'Zvezde granda', a jedan od članova žirija je srpski pjevač Keba.

Djevojka je rekla kako nije osjećala tremu pred bivšim svekrom, a on je izjavio da će, iako se radi o nekome tko je bio dio njegove obitelji, biti objektivan.

Foto: Privatni album/

Podsjetimo, Igor Kojić bio je u braku i s domaćom pjevačicom Severinom. Bivši bračni par vjenčao se u Balama u rujnu 2015. godine, a nakon toga imali su veliku proslavu i u Beogradu, na kojoj su prisustvovale zvijezde iz cijele regije. Osim toga, iduće su se godine vjenčali i na Zanzibaru. Par se odlučio rastati 2021. godine.

Kada je započeo romantičnu vezu sa Sofijom, mnogi su primijetili kako Igorova nova odabranica podsjeća na njegovu bivšu suprugu Severinu.