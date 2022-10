Ilija je u 'Supertalent' došao s tavama, kantama i loncima, a nastupom osigurao polufinale

Jako mi se sviđa koliko si snalažljiv, vidi se da imaš nevjerojatno iskustvo sviranja. Stvarno mislim da si izabrao ono što trebaš raditi u životu, rekao je Fabijan Pavao Medvešek nakon nastupa mladog glazbenika iz Beograda, Ilije Babića (25) u Supertalentu.

- To da si putovao s glazbom i stvarno se tome prepustio, da je to bio tvoj jedini izvor i način života – za to treba sve drugo na neki način potisnuti i maknuti se, bila to obitelj, prijatelji ili neki prirodni slijed života. Mislim da je to velika stvar i u to ime mislim da ti mogu

eventualno pomoći na tom putovanju sa svojim jednim zlatnim gumbom - rekao je Pavao prije nego je pritisnuo zlatni gumb i omogućio Iliji odlazak u polufinale.

Foto: Luka Dubroja

Mladi i šarmantni glazbenik treći je polufinalist Supertalenta, a nastupom je osvojio sve članove žirija.

- Jako si šarmantan i sladak… ja bih te voljela i vidjeti i slušati - poručila je Maja s kojom su se složili i ostali članovi žirija.

Ilija se na pozornici Supertalenta pojavio s loncima, tavama i kantama, a već šest godina živi od svog talenta koji pokazuje na ulicama svjetskih gradova



Foto: Luka Dubroja

