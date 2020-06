Imali su različite ciljeve: Prsten je nestao nakon Valentinova...

Doris je toliko dominantna da nas je sve u obitelji zasjenila. Ali znam tko sam ja, što sam postigao i koliko sam se trudio, tako da mi slava koju je Doris postigla ne smeta, pričao nam je Boris u veljači

<p>Brak TV voditeljice <strong>Doris Pinčić Rogoznice</strong> i njezina, još zakonitog supruga, glazbenika<strong> Borisa Rogoznice</strong>, približava se kraju. Ni jedno od njih više ne nosi vjenčano prstenje, a izostaju i zajedničke objave na društvenim mrežama...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Priča o Doris Pinčić i Borisu Rogoznici</strong></p><p> </p><p>A do veljače sve je bilo idilično. Nedavno su kupili kuću u predgrađu Zagreba bez kredita, Doris je dobila novi posao na HRT-u te su svakodnevno jedno drugome javno izjavljivali ljubav...</p><p>- Podrška sam joj u svemu što je u životu htjela, prodorna je, imala je velike ciljeve. Uvijek je pričala kako želi biti voditeljica, pa je to realizacija njezine životne misije. Svi znamo odakle je potekla, praktički iz siromaštva, a uspjela je isključivo svojim radom i trudom. Doris je posebna po tome što je unatoč popularnosti ostala skromna. Ne radi kerefeke kao neki, a ljude to očito jako privlači. Samo čekaju neku sitnicu, grešku, da mogu popljuvati njihov uspjeh - bacao je hvalospjeve na račun svoje supruge Boris početkom veljače. Na fotkama koje su objavili za Valentinovo bili su sretni, imali su vjenčano prstenje na rukama, ali onda se, očito, nešto dogodilo u ožujku.</p><p>Jer Doris više ne nosi vjenčani prsten, a nije ga nosio ni Boris na nastupu prošlog tjedna. Par više i ne živi zajedno. Doris je ostala u Zagrebu, dok je Boris na neko vrijeme otišao k svojoj obitelji u Sukošan kraj Zadra. Na naše pozive Doris i Boris nisu odgovarali, ali kako doznajemo, njihovoj vezi nije presudila prevara niti išta slično nego su im se putevi razišli jer su imali različite planove.</p><p>- Doris je toliko dominantna da nas je sve u obitelji zasjenila. Ali znam tko sam ja, što sam postigao i koliko sam se trudio, tako da mi slava koju je Doris postigla ne smeta. Dajemo sve od sebe - pričao nam je Boris u veljači.</p><p>Doris i Boris vjenčali su se 6. rujna 2013. godine u zadarskoj katedrali sv. Stošije, a na njihovo vjenčanje došlo je mnoštvo poznatih faca, domaćih imena iz svijeta filma i televizije. Doris je tad bila velika zvijezda serije “Larin izbor”, a karijera na televiziji tek je uslijedila.</p><p>Prije nekoliko mjeseci Doris je nakon šest godina suradnje napustila RTL i prešla na HRT, gdje trenutačno vodi emisiju “Dobro jutro, Hrvatska”, a bila je angažirana i na “Dori”.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S DORIS PINČIĆ ROGOZNICOM:</strong></p><p>Par ima dvoje djece,<strong> Donata</strong> i<strong> Gitu</strong>, a roditelji su pratiteljima često objavljivali njihove fotografije.</p><p>- Djeca su sretna, Gita raste, ali ima problema sa spavanjem. Doris i ja smo neispavani, ali svjesni smo da će to trajati još neko kraće vrijeme. Doris je nedostajalo buđenje u pet jer se cijelo vrijeme tako budila. Pripremila bi nam doručak i čekala da se probudimo - rekao nam je nedavno Rogoznica.</p><p>A iako na novinarske pozive nije odgovarala, Doris se u srijedu ujutro na Instagramu pohvalila fotkom s druženja s kolegicama.</p><p>- Moje drage kolegice i druženje s našom dječicom - napisala je Doris uz fotku sa <strong>Zlatom Mück Sušec </strong>(35) i<strong> Majom Ciglenečki</strong> (31).</p>