Imao je nadimak "zlatni torzo": Maneken koji je oduševio u glumi ima novu veliku ulogu

Rođen 1. svibnja 1982. u Holywoodu u Sjevernoj Irskoj, glumac Jamie Dornan odrastao je u blizini Belfasta, u okruženju koje je oblikovalo njegov karakter, ali i njegovu kasniju umjetničku osjetljivost. Rani gubitak majke, koja je preminula od raka gušterače dok je imao samo 16 godina, ostavio je dubok trag, dok je snažna podrška oca, liječnika koji je i sam razmišljao o glumačkoj karijeri, ostala jedan od ključnih motiva koji je Dornan često isticao kasnije u intervjuima.

Iako ga mnogi danas prepoznaju kao filmsku zvijezdu, njegov put nije započeo na filmskom setu. Tijekom školovanja u Methodist Collegeu Belfast pokazivao je interes za sport i glumu, igrao je ragbi i sudjelovao u školskim predstavama. Zanimljivo je da je njegova prva nagrada došla iz uloge u božićnoj pantomimi, daleko od glamura Hollywooda.

Nakon kratkog studiranja na Teesside Universityju, odlučio je napustiti akademski put i preseliti se u London, gdje je neko vrijeme radio u pubu prije nego što je ušao u svijet modelinga. Iako sam nije bio oduševljen tom karijerom, ubrzo je postao jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije. Radio je za brendove kao što su Calvin Klein, Dior Homme i Armani, a mediji su ga prozvali “zlatnim torzom”, dok su ga neki uspoređivali s Kate Moss u muškoj verziji.

Unatoč uspjehu u modelingu, Dornan je želio više. Njegov prijelaz u glumu bio je sve samo ne jednostavan. Suočavao se s predrasudama i često bio percipiran isključivo kao model. Prve uloge bile su skromne, uključujući onu u filmu "Marie Antoinette", ali pravi proboj dogodio se tek kasnije.

Serija "The Fall" označila je prekretnicu. U ulozi serijskog ubojice Paula Spectora, Dornan je pokazao iznimnu glumačku dubinu, balansirajući između šarma i zastrašujuće hladnoće. Za pripremu je proučavao stvarne kriminalce poput Teda Bundyja, a njegova posvećenost ulozi bila je toliko intenzivna da je kasnije izazvala brojne rasprave o metodama pripreme glumaca.

Globalnu slavu donijela mu je uloga Christiana Greya u "Fifty Shades of Grey" i njegovim nastavcima. Iako su filmovi bili komercijalno iznimno uspješni, kritika nije bila blaga prema njemu. Ipak, upravo mu je taj projekt otvorio vrata prema raznolikijim i ozbiljnijim ulogama, što Dornan sam često ističe kao ključnu prekretnicu u karijeri.

Zanimljivo je kako se nakon toga uspješno prebacio na zahtjevnije projekte, poput filma "Belfast" redatelja Kennetha Branagha, gdje je njegov nastup bio široko hvaljen i donio mu nominacije za prestižne nagrade. Osim glume, Dornan je imao i glazbenu fazu. Bio je član folk benda Sons of Jim, čime je dodatno naglasio svoju umjetničku širinu. Također je ostao povezan s modom kao ambasador luksuznih brendova, uključujući Loewe.

Jedna od zanimljivijih činjenica iz njegove karijere jest da nikada nije hodao modnim pistama jer je smatrao da njegov stil hoda nije prikladan za takav format, što je rijetkost u svijetu modelinga. Također, u mladosti je ozbiljno razmišljao o profesionalnoj ragbi karijeri, ali ga je bolest spriječila u tome.

Dornan se aktivno uključuje i u humanitarni rad, posebno u organizacije povezane s rakom gušterače, bolešću koja je obilježila njegov osobni život. Sudjelovao je u brojnim humanitarnim akcijama i kampanjama.

Posljednjih mjeseci Dornan se ponovno našao u centru pažnje medija kada je objavljeno da će se pojaviti kao Aragorn u novom filmu "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum". Tu je ulogu u originalnoj trilogiji imao Viggo Mortensen.

Što se privatnoga života tiče, glumac nije nikada previše otkrivao o svojoj intimi. Godine 2003. upoznao je glumicu Keiru Knightley, a u vezi su bili dvije godine. Glazbenicu Ameliju Warner upoznao je 2010. godine, a vjenčali su se 2013. Par ima tri kćeri.