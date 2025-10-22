Obavijesti

'OUTER BANKS'

Tko je glumica koja snima seriju u Dubrovniku? Madison Bailey otvoreno: 'Panseksualna sam...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram

Glumica koja je utjelovila jednu od protagonistica popularne serije svojom je glumom stekla veliku slavu, a osim toga počela se zanimati i za svijet mode

Madison Bailey zvijezda je popularne serije 'Outer Banks' čija se nova sezona upravo snima u Dubrovniku. Ova 26-godišnja glumica utjelovila je jednu od glavnih uloga te tako stekla mnogo obožavatelja i postala jedno od najprepoznatljivijih lica ove serije koja se može pogledati na Netflixu.

Foto: Instagram

Mlada glumica rođena je 29. siječnja 1999. godine u američkoj Sjevernoj Karolini, u Kernersvilleu. Odrasla je u udomiteljskoj obitelji s tri brata i tri sestre, od kojih je ona bila najmlađa. 'Osjećam da mnogo toga što jesam dolazi od moje obitelji, života na Istočnoj obali i odrastanja u malom gradu', priznala je u intervjuu za VMagazin. Istom je prilikom rekla kako su njeni roditelji 'anđeli' koji su, uz to što imaju jedno biološko dijete, posvojili još njih šestero.

ZNANSTVENA FANTASTIKA Znate li koju seriju nazivaju originalnim 'Black Mirrorom'? Ove godine slavi 60. rođendan
Znate li koju seriju nazivaju originalnim 'Black Mirrorom'? Ove godine slavi 60. rođendan

Radnja serije 'Outer Banks' vrti se oko grupe prijatelja koji zajedno proživljavaju razne neobične avanture te se zbog toga često pronalaze u opasnim situacijama. Popularna Bailey glumi  Kiaru Kie Carreru, buntovnu djevojku koja je rođena u bogatoj obitelji, no najčešće se druži s grupom prijatelja koji žive manje luksuznim životom od nje.

Foto: Instagram

Iako joj je uloga u spomenutoj seriji donijela najveću slavu, Madison Bailey na ekranima se pojavljuje još od 2015. godine. Također, aktivna je i na društvenoj mreži Instagram na kojoj njezin profil okuplja gotovo 9 milijuna pratitelja. Osim toga, uz glumu se počela zanimati i za svijet mode. Glumica je otvorena i po pitanju svog privatnog života pa je tako priznala kako je panseksualna, što znači da je privlače osobe svih spolova i rodova, a bila je i u vezi s košarkašicom Mariah Linney. 

Dubrovnik opet na svjetskoj sceni FOTO Pogledajte kako izgleda snimanje posljednje sezone Netflixovog hita u Dubrovniku
FOTO Pogledajte kako izgleda snimanje posljednje sezone Netflixovog hita u Dubrovniku

Nadalje, javno je progovorila i o tome kako pati od graničnog poremećaja ličnosti naglasivši kako smatra da se često, kao i bipolaran poremećaj, ne shvaća dovoljno ozbiljno. 'Ako se ne borite s time, samo slušajte. Slušajte ljude koji se bore s tim', dodala je poručivši svima koji se suočavaju s bipolarnim poremećajem ili graničnim poremećajem ličnosti da nisu sami, piše VMagazin.

Foto: Instagram

