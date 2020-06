Ines iz 'Ljubavi na selu' zvali na kasting: Savjetovala sam cure

U nedjelju je bila na castingu jedne modne organizacije gdje se družila s Vucom. Tvrdi kako je druželjubiv i pristupačan, a naposljetku joj je ponudio i suradnju

<p>Istaknula se kao najupornija kandidatkinja u potrazi za srodnom dušom u emisiji 'Ljubav je na selu', no <strong>Ines Petrić</strong> (46) je i frizerka i vizažistica. Upravo je zbog toga išla na Zagrebački Velesajam gdje je u nedjelju prisustvovala na castingu u organizaciji jedne modne agencije, na kojoj je bio i pjevač <strong>Siniša Vuco</strong> (49). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ines je pet puta bila u emisiji 'Ljubav je na selu'</strong></p><p>- Za tu agenciju radi moje kumče i pozvala me da joj budem potpora, a kako sam frizerka i vizažistica, da dam svoje mišljenje - rekla je Ines za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3836208/ines-iz-ljubav-je-na-selu-na-vucinom-castingu-odusevljena-sam-njime-jako-je-pristupacan/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Tamo je upoznala Vucu. Pričali su o mnogim temama, uključujući i prehranu, s obzirom da je glazbenik smršavio 20 kilograma. </p><p>- On je fantastičan. Jako je druželjubiv i pristupačan. Bilo je zabavno i veselo - ispričala je Petrić i dodala kako joj je Vuco ponudio suradnju, odnosno da upravo ona radi frizure i šminku za manekene i manekenke na izboru ljepote koji organizira agencija. </p><p>Ines je prethodno šminkala i radila frizure za seriju 'Zabranjena ljubav'. To joj je bio prvi takav projekt, a onda su uslijedili ‘Ponos Ratkajevih’, ‘Vila Marija’, ‘Ljubav u zaleđu’...</p><p>U karijeri je stilizirala<strong> Kseniju Pajić</strong> (58),<strong> Marija Valentića</strong> (39), <strong>Kostadinku Velkovsku</strong> (70),<strong> Antoniju Šolu</strong> (40), <strong>Tošu Proeskog</strong>, <strong>Maju Blagdan </strong>(51), <strong>Sandru Bagarić</strong> (45)... Sa svima joj je bilo odlično raditi i to je iskustvo koje će zauvijek pamtiti. Ipak, s obzirom na to da je bila u takvim projektima, sad kad gleda film pozornost posvećuje detaljima. </p><p> </p>