Influenser Timothy Hall (18), na društvenim mrežama poznatiji kao 'Timbo the Redneck' prošlu nedjelju preminuo je u nesreći. Tužnu vijest objavila je njegova obitelj.

Poginuo je dok je pokušavao izvesti trik s kamionetom. Usred trika, Timothy je izlazio kroz vozačev prozor, a kamionet se prevrnuo i poklopio ga.

- On više neće snimati vide, nikad više. Moj sin je jučer stradao u teškoj nesreći i nije uspio preživjeti. Htjela bih zahvaliti njegovim fanovima. Volio je TikTok i vjerovao da ga fanovi podržavaju, to mu je puno značilo. Ponekad me nije htio slušati, samo je rekao 'Napravit ću to za TikTok". Moje srce je slomljeno - dodala je shrvana majka.

Pokrenuta je i GoFundMe kampanja s ciljem prikupljanja novca za njegov pogreb čiji troškovi iznose oko 9500 dolara ( oko 60.000 kuna). Iznos je na kraju i prikupljen, a majka Tessie zahvalila je svim donatorima.

- Moja obitelj i ja vam zahvaljujemo iz sveg srca - iskreno je napisala mama.