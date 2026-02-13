Obavijesti

NAJAVILA I KONCERT

Nina Badrić nakon 15 godina izdala novi album: Predstavlja ga pjesmom "Nismo djeca"

Foto: Marko Grubišić

Na raskošnom CD izdanju nalazi se 15 pjesama, od toga čak 8 sasvim novih pjesama koje sada prvi put pronalaze svoj put do publike

Admiral

Nakon 15 godina Nina Badrić ima novi album "Moji ljudi", koji je svjetlo dana ugledao danas, 13. veljače, uoči Valentinova.

- Napraviti album u današnje vrijeme je Sizifov posao. Osobito ako se bavite pop glazbom. Kako i zašto uopće izdavati albume? Ne isplati se. Ne prodaje se. Nitko to više ne sluša.  S time se ne mogu složiti. Jer ako se s time složim, poništila bih svoju publiku s kojom sam odrastala kroz ovih 30 godina karijere. I svaku pjesmu koja nama znači. Svaku onu koja je nama ostavila trag u vremenu. Uvijek sam pratila sebe. Pisala i pjevala ono što osjećam i živim. Sazrijevala sa svojim pjesmama i živjela svaku emociju- rekla je Nina.

30
Foto: Luka Čop

- Takav je ovaj album “Moji ljudi”. On nosi zrelost. Zrelost koju sada živim. Je li je ovo najbolje? Ne znam. Ali je najbolje što u ovome trenu znam. Svaka pjesma je odraz mene, moga života, osjećaja i svega što sam u ovome trenutku u stanju reći. Ovaj album je najmanje autorski moj jer sam se predala drugim autorima, u čijim pjesmama sam pronašla i svoje priče. Ali opet dovoljno sam autorski prisutna da vam kažem da sam tu, da sam živa, da volim, da čuvam njen dom, da su meni moji ljudi najveće bogatstvo i da ima još lijepih dana pred nama. Želim da slušate, uživate, slavite, osjećate…i da sve to što osjećate i živite. Baš kao i ja. Volim vas.
Vaša Nina - ovim riječima Nina Badrić je objasnila zašto joj je trebalo čak 15 godina da objavi novi album.

Foto: Marko Grubišić

Iako je u svojem uspješnom glazbenom putu izdavala hit singlove, punila najveće dvorane i rušila rekorde slušanosti - sada je - kaže - dugovala svojoj publici album.

Na raskošnom CD izdanju nalazi se 15 pjesama, od toga čak 8 sasvim novih pjesama koje sada prvi put pronalaze svoj put do publike. 

Autorski, album također ide u novom smjeru - Nina potpisuje nekoliko pjesama na albumu, ali prepustila se iskusnim imenima s kojima već godinama surađuje i otpjevala njihove pjesme. Tu su Ante Pecotić, Miroslav Rus, Predrag Martinjak, Branimir Mihaljević, Fayo, te sasvim nova ekipa na pjesmi Alive Luka Jovanović i Bojana Vunturišević. 

Foto: Marko Grubišić

Fotografije na omotu albuma napravio je Marko Grubišić, a dizajn albuma Mladen Runkas.

Album je Nina odlučila predstaviti prekrasnom baladom Ante Pecotića - Nismo djeca. Izlazak albuma Moji ljudi Nina je iskoristila i za najavu istoimenog koncerta u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog koji će se održati 17. svibnja, a gdje će Nina izvesti brojne pjesme s novog albuma kao i hit Alive koji je sinoć Nini donio nominaciju za nagradu Porin u dvije kategorije - za najbolju žensku vokalnu izvedbu, te za najbolji video broj.

Album izlazi danas, u petak 13. veljače, CD je u svim bolji prodavaonicama glazbe, a uskoro će se na tržištu naći i raskošno vinilno izdanje.

FOTO Svi gledaju u Ninine noge: Ovako igra golf na Karibima

