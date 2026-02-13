Nina Badrić nakon 15 godina izdala novi album: Predstavlja ga pjesmom "Nismo djeca"

Nakon 15 godina Nina Badrić ima novi album "Moji ljudi", koji je svjetlo dana ugledao danas, 13. veljače, uoči Valentinova.

- Napraviti album u današnje vrijeme je Sizifov posao. Osobito ako se bavite pop glazbom. Kako i zašto uopće izdavati albume? Ne isplati se. Ne prodaje se. Nitko to više ne sluša. S time se ne mogu složiti. Jer ako se s time složim, poništila bih svoju publiku s kojom sam odrastala kroz ovih 30 godina karijere. I svaku pjesmu koja nama znači. Svaku onu koja je nama ostavila trag u vremenu. Uvijek sam pratila sebe. Pisala i pjevala ono što osjećam i živim. Sazrijevala sa svojim pjesmama i živjela svaku emociju- rekla je Nina.

- Takav je ovaj album “Moji ljudi”. On nosi zrelost. Zrelost koju sada živim. Je li je ovo najbolje? Ne znam. Ali je najbolje što u ovome trenu znam. Svaka pjesma je odraz mene, moga života, osjećaja i svega što sam u ovome trenutku u stanju reći. Ovaj album je najmanje autorski moj jer sam se predala drugim autorima, u čijim pjesmama sam pronašla i svoje priče. Ali opet dovoljno sam autorski prisutna da vam kažem da sam tu, da sam živa, da volim, da čuvam njen dom, da su meni moji ljudi najveće bogatstvo i da ima još lijepih dana pred nama. Želim da slušate, uživate, slavite, osjećate…i da sve to što osjećate i živite. Baš kao i ja. Volim vas.

Vaša Nina - ovim riječima Nina Badrić je objasnila zašto joj je trebalo čak 15 godina da objavi novi album.

Foto: Marko Grubišić

Iako je u svojem uspješnom glazbenom putu izdavala hit singlove, punila najveće dvorane i rušila rekorde slušanosti - sada je - kaže - dugovala svojoj publici album.

Na raskošnom CD izdanju nalazi se 15 pjesama, od toga čak 8 sasvim novih pjesama koje sada prvi put pronalaze svoj put do publike.

Autorski, album također ide u novom smjeru - Nina potpisuje nekoliko pjesama na albumu, ali prepustila se iskusnim imenima s kojima već godinama surađuje i otpjevala njihove pjesme. Tu su Ante Pecotić, Miroslav Rus, Predrag Martinjak, Branimir Mihaljević, Fayo, te sasvim nova ekipa na pjesmi Alive Luka Jovanović i Bojana Vunturišević.

Foto: Marko Grubišić

Fotografije na omotu albuma napravio je Marko Grubišić, a dizajn albuma Mladen Runkas.

Album je Nina odlučila predstaviti prekrasnom baladom Ante Pecotića - Nismo djeca. Izlazak albuma Moji ljudi Nina je iskoristila i za najavu istoimenog koncerta u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog koji će se održati 17. svibnja, a gdje će Nina izvesti brojne pjesme s novog albuma kao i hit Alive koji je sinoć Nini donio nominaciju za nagradu Porin u dvije kategorije - za najbolju žensku vokalnu izvedbu, te za najbolji video broj.

Album izlazi danas, u petak 13. veljače, CD je u svim bolji prodavaonicama glazbe, a uskoro će se na tržištu naći i raskošno vinilno izdanje.